Hayır. Öğrenci affını içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasına rağmen henüz Resmî Gazete'de yayımlanmadı. Düzenleme, Resmî Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

TBMM'de kabul edildi mi?

Evet. Öğrenci affına ilişkin düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme kapsamında yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere yeniden üniversiteye dönüş hakkı tanınıyor.

Öğrenci affı ne zaman yürürlüğe girecek?

Kanunun yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Yayımlandığı tarihten itibaren düzenleme resmen yürürlüğe girmiş olacak.

Kimler öğrenci affından yararlanabilecek?

Düzenleme kapsamında, belirlenen şartları taşıyan ve çeşitli nedenlerle üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrenciler yeniden kayıt yaptırabilecek. Başvuru süreci ve ayrıntılar, kanunun Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversiteler tarafından duyurulacak.

Başvurular ne zaman başlayacak?

Başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından YÖK tarafından başvuru süreci ve gerekli şartlara ilişkin ayrıntılı açıklama yapılması bekleniyor.

Sonuç: Öğrenci Affı Resmî Gazete'de Yayımlandı mı?

Hayır. Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edilmesine rağmen henüz Resmî Gazete'de yayımlanmadı. Düzenleme Resmî Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek ve başvuru süreci ilgili kurumlar tarafından ilan edilecek.