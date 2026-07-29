Borsa Bugün Neden Düştü? 29 Temmuz 2026 BIST 100 Endeksi Neden Geriliyor?

29 Temmuz'da Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir görünüm öne çıkarken, yatırımcıların küresel piyasalardaki belirsizlikler ve yoğun kâr realizasyonlarının etkisiyle temkinli hareket ettiği görülüyor. Piyasada bankacılık ve sanayi hisselerinde satışların etkili olduğu belirtiliyor.

Borsadaki düşüşün nedeni ne?

Analistlere göre bugünkü geri çekilmede şu faktörler etkili oluyor:

Küresel piyasalardaki risk iştahının zayıflaması,

ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarına ilişkin beklentiler,

Kâr satışları,

Bazı büyük hisselerde yoğun satış baskısı,

Yatırımcıların yeni ekonomik veriler öncesinde temkinli pozisyon alması.

Bu gelişmeler BIST 100 endeksinde aşağı yönlü hareketi destekliyor.

Hangi hisselerde satışlar öne çıkıyor?

Günün ilk yarısında özellikle banka, holding ve sanayi hisselerinde satışların yoğunlaştığı görülürken, bazı sektör hisselerinde ise alımların sınırlı kaldığı ifade ediliyor.

Uzmanlar, hisse bazlı hareketlerin şirket haberleri ve bilanço beklentilerine göre farklılık gösterebildiğini belirtiyor.

Borsa yeniden yükselecek mi?

Piyasalarda kısa vadeli yönü kesin olarak tahmin etmek mümkün değil. Uzmanlar, BIST 100 endeksinin seyrinde hem yurt içi ekonomik gelişmelerin hem de küresel piyasalardaki haber akışının belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Sonuç: Borsa Bugün Neden Düştü?

29 Temmuz 2026 tarihinde Borsa İstanbul'da satış baskısı etkili oluyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, Fed beklentileri ve kâr realizasyonları nedeniyle BIST 100 endeksinde aşağı yönlü hareket görülüyor. Gün içindeki fiyatlamalar ise ekonomik veri akışı ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere göre değişmeye devam edebilir.