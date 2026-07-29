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Başakşehir, Umut Bozok'u kadrosuna kattı

Başakşehir, Umut Bozok ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 16:56
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Başakşehir, Umut Bozok'u kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, tecrübeli golcü Umut Bozok'u transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Umut Dilan Bozok'u 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Umut'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Kariyerinin bir bölümünü Fransa'da geçiren 29 yaşındaki Umut, Athletico Marseille, Nimes Olympique, FC Lorient, Troyes'de oynadıktan sonra Türkiye'ye geldi.

Kasımpaşa forması giyen Umut Bozok, daha sonra Trabzonspor ve Eyüpspor'da görev yaptı.

Kasımpaşa'da 2021-22 sezonunu 20 golle tamamlayarak gol kralı ünvanını alan Umut Bozok, aynı başarıyı Ligue 2'de Nimes Olimpique'de de yaşadı.

Umut Bozok, geçen sezon 32 lig maçında 6 gol attı.

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