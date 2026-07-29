İşte Jamal Musiala'nın sahalara geri dönüş tarihi

Bayern Münih'te sakatlığı bulunan Jamal Musiala'nın sahalara geri dönüş tarihi belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sakatlığı bulunan 23 yaşındaki Musiala, Bayern Münih'in Asya turuna katılmayacak. Musiala, bu süreçte Almanya'da kalacak ve bireysel çalışmalarına devam edecek.
Alman basınında yer alan habere göre, Musiala için her şey planlandığı gibi giderse, 23 yaşındaki futbolcu 22 Ağustos'ta Borussia Dortmund'a karşı oynanacak Süper Kupa maçında sahada olacak.
BAYERN ÜMİTLİ
Musiala'nın ayağına geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından metal bir plaka takılmıştı. Alman yıldız, Dünya Kupası sonrası bu metal parçayı operasyon ile çıkarttı.
Bayern Münih'in, Musiala'nın tekrar daha rahat bir şekilde oynayabileceğine dair büyük bir umudu olduğu yazıldı.
SEZON PERFORMANSI
Bayern Münih'te geride kalan sezonda 24 maçta süre bulan Jamal Musiala, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.
Alman basınında yer alan habere göre, Musiala için her şey planlandığı gibi giderse, 23 yaşındaki futbolcu 22 Ağustos'ta Borussia Dortmund'a karşı oynanacak Süper Kupa maçında sahada olacak.
BAYERN ÜMİTLİ
Musiala'nın ayağına geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından metal bir plaka takılmıştı. Alman yıldız, Dünya Kupası sonrası bu metal parçayı operasyon ile çıkarttı.
Bayern Münih'in, Musiala'nın tekrar daha rahat bir şekilde oynayabileceğine dair büyük bir umudu olduğu yazıldı.
SEZON PERFORMANSI
Bayern Münih'te geride kalan sezonda 24 maçta süre bulan Jamal Musiala, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.