Le Havre, Elias Jelert'i istiyor

Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Elias Jelert'e Fransa'dan talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız ekibi Le Havre, 23 yaşındaki bek oyuncusu ile ilgileniyor.
L'Equipe'te yer alan habere göre, Le Havre, Elias Jelert'in kiralık transferi için Galatasaray ile görüşmelerde bulunuyor.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Danimarkalı futbolcunun, Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
L'Equipe'te yer alan habere göre, Le Havre, Elias Jelert'in kiralık transferi için Galatasaray ile görüşmelerde bulunuyor.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Danimarkalı futbolcunun, Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.