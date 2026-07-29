29 Temmuz
Gornik Zabrze-Fenerbahçe
21:00
29 Temmuz
Dukagjini-Lugano
17:30
29 Temmuz
Kopenhag-Polissya Zhytomyr
20:00
29 Temmuz
Rapid Wien-Santa Coloma
21:30
29 Temmuz
Cerezo Osaka-B. Dortmund
13:00
29 Temmuz
Leverkusen-Genk
16:00
29 Temmuz
Real Betis-Lyon
21:00
29 Temmuz
Watford-Fiorentina
21:30

Le Havre, Elias Jelert'i istiyor

Le Havre, Elias Jelert'i kiralık olarak kadrosuna katmak için Galatasaray ile görüşüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 12:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Le Havre, Elias Jelert'i istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Elias Jelert'e Fransa'dan talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız ekibi Le Havre, 23 yaşındaki bek oyuncusu ile ilgileniyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Le Havre, Elias Jelert'in kiralık transferi için Galatasaray ile görüşmelerde bulunuyor.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Danimarkalı futbolcunun, Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.