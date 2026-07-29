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Denizlispor kapanma noktasına geldi

Denizlispor, 700 milyon TL'lik borç yükü ve FIFA'nın verdiği 6 puan silme cezası sonrası A takım faaliyetlerini durdurma noktasına geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 13:09
Denizlispor kapanma noktasına geldi
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Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor'a Süper Amatör Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi FIFA tarafından -6 puan silme cezası verildi. Kulüp A takım faaliyetlerini durdurma noktasına geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bir dönem ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Denizlispor'a eski yabancı oyuncularından Tiago Lopes'e olan borcu nedeniyle -6 puan silme cezası verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yaklaşık 700 milyon TL tutarındaki borç yükü nedeniyle kulübümüz hakkında devam eden kalıcı transfer yasağı bulunmaktadır. Denizlispor, futbol faaliyetlerini büyük ölçüde altyapısından yetişen 17 futbolcusuyla sürdürmektedir. 7-8 futbolcumuz Denizlispor'da yer almayı düşünmediklerini kesin bir şekilde ifade etmiştir. İlgili futbolcularla son bir değerlendirme görüşmesi daha yapılacak ve kulübümüzün yeni sezon yapılanmasına ilişkin yol haritası net olarak belirlenecektir" denildi.



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