29 Temmuz
Gornik Zabrze-Fenerbahçe
21:00
29 Temmuz
Dukagjini-Lugano
17:30
29 Temmuz
Kopenhag-Polissya Zhytomyr
20:00
29 Temmuz
Rapid Wien-Santa Coloma
21:30
29 Temmuz
Cerezo Osaka-B. Dortmund
1-065'
29 Temmuz
Leverkusen-Genk
16:00
29 Temmuz
Real Betis-Lyon
21:00
29 Temmuz
Watford-Fiorentina
21:30

İrfan Can Eğribayat, Gençlerbirliği'ne gidiyor

Fenerbahçe ve Gençlerbirliği, İrfan Can Eğribayat'ın transferi için anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 13:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İrfan Can Eğribayat, Gençlerbirliği'ne gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (3)
Google News
Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat ile beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, 28 yaşındaki file bekçisi için bir süre önce teklif yapan Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı.

İrfan Can Eğribayat'ın, Gençlerbirliği'ne transferinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

İrfan Can Eğribayat, geçen sezonun ikinci yarısında da Fenerbahçe'den Samsunspor'a kiralık olarak gitmişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.