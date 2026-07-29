İrfan Can Eğribayat, Gençlerbirliği'ne gidiyor

Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat ile beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, 28 yaşındaki file bekçisi için bir süre önce teklif yapan Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı.
İrfan Can Eğribayat'ın, Gençlerbirliği'ne transferinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.
İrfan Can Eğribayat, geçen sezonun ikinci yarısında da Fenerbahçe'den Samsunspor'a kiralık olarak gitmişti.
İrfan Can Eğribayat'ın, Gençlerbirliği'ne transferinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.
İrfan Can Eğribayat, geçen sezonun ikinci yarısında da Fenerbahçe'den Samsunspor'a kiralık olarak gitmişti.