Arka Sokaklar final olacak mı? 20 yıllık efsane dizi bitiyor mu?

Dile kolay tam 20 yılı geride bırakan dev kadronun önümüzdeki sezon ekranda olup olmayacağını merak eden milyonlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen veda zili gerçekten çalıyor mu?

Kısa, net ve dizi dünyasını temelinden sarsan o devasa kulis iddiası: Evet, medya kulislerine düşen son dakika bilgilerine göre Kanal D ve D Media, Arka Sokaklar dizisini tamamen bitirme kararı aldı!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın televizyon dünyasına bomba gibi düşen haberine göre, kanal yönetiminin aldığı bu ani ve şok edici karar setteki oyuncu kadrosuna ve teknik ekibe doğrudan iletildi. Yapılan bu sarsıcı bildirimle birlikte, dizinin önümüzdeki yayın dönemi için düşünülen tüm 21. sezon hazırlıkları ve senaryo planlamaları da resmen iptal edilmiş oldu!

İşin asıl fırtına koparan kısmı ise resmi açıklamaların gecikmesiyle ortaya çıktı. Medya kulisleri dizinin tamamen bittiğini ve setin dağıldığını iddia ederken, bazı kaynaklar bu durumun sadece bir "sezon finali" olduğunu öne sürüyor. İşte o sarsıcı tablo:

Sızan Bilgi (Kesin Final): Kanal yönetimi dizinin biletini kesti. 21. sezon çekilmeyecek ve 20 yıllık serüven büyük bir final bölümüyle tamamen sona erecek.

Karşı İddia (Sezon Finali): Bazı haber kaynaklarına göre ise yapım şirketi diziyi bitirmiyor; aksine planlandığı gibi yaz arası verilecek ve eylül ayında yeni sezonuyla ekranlara geri dönecek.

Resmi Açıklama Geldi Mi?: Hayır! An itibarıyla ne Kanal D yönetiminden ne de D Media'dan dizinin kesin olarak bittiğine dair yazılı ve resmi bir basın duyurusu yapılmadı. Bu devasa sessizlik, izleyicinin endişesini daha da katlıyor.

Eğer sızan o sarsıcı iptal kararı resmiyet kazanırsa, ekibin Türk televizyon tarihine yakışır görkemli bir veda için hazırlıklara başladığı belirtiliyor. Kulislerden sızan tarihlere göre, Arka Sokaklar dizisinin 12 Haziran 2026 Cuma günü yayınlanacak 753. bölümüyle ekranlara kalıcı olarak veda etmesi planlanıyor.

Şimdi tüm gözler ve kulaklar, yıllardır ekranın tozunu attıran Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi dev isimlerin ve kanal yönetiminin yapacağı resmi açıklamalara kilitlenmiş durumda!