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Real Madrid'den çılgın transfer: 120 milyon Euro!

Real Madrid, RB Leipzig formasıyla Avrupa futbolunun en çok konuşulan gençlerinden biri haline gelen Yan Diomande'nin transferinde son aşamaya geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 13:26 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2026 13:29
Haber: Sporx.com dış haberler
Real Madrid'den çılgın transfer: 120 milyon Euro!
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Real Madrid, hücum hattını geleceğe dönük bir yıldızla güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol basınında yer alan haberlere göre eflatun-beyazlılar, RB Leipzig'in 19 yaşındaki kanat oyuncusu Yan Diomande ile yapılan temaslardan olumlu sonuç aldı. Genç futbolcunun Real Madrid'e transfer olmaya onay verdiği ve kulüpler arasındaki pazarlığın devam ettiği belirtildi.

120 MİLYON EURO'LUK PAKET

Real Madrid'in daha önce sunduğu 90 milyon euro garanti ücret ve 10 milyon euro bonus içeren ilk teklifin RB Leipzig tarafından kabul edilmediği öne sürülmüştü.

Madrid yönetiminin yeni görüşmelerde rakamı yükselttiği ve bonuslarla birlikte toplam değeri yaklaşık 120 milyon euroya ulaşan bir paket hazırladığı kaydedildi. RB Leipzig'in ise genç yıldız için 120-130 milyon euro aralığında gelir hedeflediği ifade ediliyor. Taraflar arasındaki temaslar sürerken henüz resmi anlaşma sağlanmış değil.

Diomande için Paris Saint-Germain ve bazı Premier Lig ekiplerinin de devrede olduğu belirtilmesine rağmen Real Madrid'in son hamlesiyle transfer yarışında önemli bir avantaj yakaladığı iddia edildi.

ALTYAPI EĞİTİMİ ABD'DEN

14 Kasım 2006'da Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde dünyaya gelen Yan Diomande, sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor. 1.80 metre boyundaki sağ ayaklı futbolcu; sürati, bire birdeki etkinliği ve doğrudan kaleye yönelen oyun tarzıyla dikkat çekiyor.

Genç yaşta ABD'ye taşınan Diomande, burada DME Academy ve AS Frenzi bünyesinde forma giydi. ABD'deki altyapı organizasyonlarında gol krallığı yaşayan ve final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Diomande, Ocak 2025'te Leganés tarafından İspanya'ya getirildi.

Başlangıçta rezerv takım için düşünülmesine rağmen kısa sürede A takım seviyesine yükselen genç oyuncu, La Liga'daki performansıyla RB Leipzig'in dikkatini çekti. Alman ekibi, Diomande'yi 16 Temmuz 2025'te kadrosuna kattı ve oyuncuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

BUNDESLIGA'DA SEZONUN ÇAYLAĞI

Diomande, RB Leipzig formasıyla geçirdiği ilk Bundesliga sezonunda 33 karşılaşmaya çıktı. Fildişi Sahilli futbolcu bu maçlarda 12 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Performansıyla 2025-26 Bundesliga Sezonunun Çaylağı ödülüne layık görülen Diomande, aynı zamanda sezon boyunca kazandığı 437 ikili mücadeleyle ligin bu alandaki lideri oldu. Genç yıldızın Bundesliga'da ulaştığı en yüksek hızlardan biri de saatte 35,98 kilometre olarak kayıtlara geçti.

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