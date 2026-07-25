Galatasaray'da golcü arayışı: 2 yeni aday

Avsutuya kampı başlamasına ve Mauro Icardi ile yolların ayrılmasına rağmen Galatasaray'da 9 numara belirsizliği sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE U23 kontenjanına uygun isimlerle ilgilenen Galatasaray, listesine iki futbolcuyu daha ekledi.
Takvim'de yer alan habere göre; bu isimlerin Al Ittihad formasını giyen George Ilenikhena ve Al Hilal'den Kader Meite olduğu belirtildi.
Okan Buruk'un transferine onay verdiği iki futbolcu için maliyet araştırmasının yapıldığı aktarıldı.
Galatasaray'ın daha önceki görüşmelerde olduğu gibi bu iki isim için de şarta bağlı zorunlu satın alma formülüyle teklif yapacağı belirtildi.
OKAN BURUK'UN TALEBİ
Sarı-kırmızılı takımın deneyimli teknik adamı, 9 numara transferinin kampa yetişmesi için yönetimden talepte bulunduğu iddia edildi.
Al-Ittihad forması giyen 19 yaşındaki George Ilenikhena, Monaco'dan 33 milyon euroya transfer edilmişti.
18 yaşındaki Kader Meite ise geçen sezonun kış transfer döneminde Rennes'den Al-Hilal'e 30 milyon euroya transfer oldu.
Takvim'de yer alan habere göre; bu isimlerin Al Ittihad formasını giyen George Ilenikhena ve Al Hilal'den Kader Meite olduğu belirtildi.
Okan Buruk'un transferine onay verdiği iki futbolcu için maliyet araştırmasının yapıldığı aktarıldı.
Galatasaray'ın daha önceki görüşmelerde olduğu gibi bu iki isim için de şarta bağlı zorunlu satın alma formülüyle teklif yapacağı belirtildi.
OKAN BURUK'UN TALEBİ
Sarı-kırmızılı takımın deneyimli teknik adamı, 9 numara transferinin kampa yetişmesi için yönetimden talepte bulunduğu iddia edildi.
Al-Ittihad forması giyen 19 yaşındaki George Ilenikhena, Monaco'dan 33 milyon euroya transfer edilmişti.
18 yaşındaki Kader Meite ise geçen sezonun kış transfer döneminde Rennes'den Al-Hilal'e 30 milyon euroya transfer oldu.