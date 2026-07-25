25 Temmuz
RAAL La Louviere-Samsunspor
15:00
25 Temmuz
Lausanne-Grasshopper
19:00
25 Temmuz
QPR-Fiorentina
17:00
26 Temmuz
Liverpool-Sunderland
01:00
25 Temmuz
FC Porto-Aston Villa
22:00
25 Temmuz
Granada-Real Betis
21:00
25 Temmuz
Standard Liege-Juventus
21:00
25 Temmuz
Blackburn Rovers-Strasbourg
20:00
25 Temmuz
Celta Vigo-Sporting Gijon
20:00
25 Temmuz
Real Valladolid-Getafe
20:00
25 Temmuz
Eibar-Athletic Bilbao
20:00
25 Temmuz
Marsilya-Nice
19:00
25 Temmuz
PSV Eindhoven-Villarreal
19:00
25 Temmuz
Rennes-Club Brugge
19:00
25 Temmuz
Konyaspor-Hull City
18:30
25 Temmuz
Wolves-Real Sociedad
18:00
25 Temmuz
Hoffenheim-Greuther Fürth
16:30
25 Temmuz
Celtic-AC Milan
17:00
25 Temmuz
Servette-Basel
19:00
25 Temmuz
Hamburger SV-FC Heidenheim
0-028'
25 Temmuz
Fortuna Düsseldorf-B. Dortmund
0-1DA
25 Temmuz
Werder Bremen-Bochum
14:00
25 Temmuz
RB Leipzig-Ingolstadt
12:30
25 Temmuz
Girona-Alaves
0-1
25 Temmuz
Gornik Zabrze-Slask Wroclaw
18:30
25 Temmuz
FK Haugesund-Bryne
21:00
25 Temmuz
Stroemsgodset-Lyn
19:00
25 Temmuz
Kristiansund BK-Start
17:00
25 Temmuz
AGF-Broendby IF
19:00
25 Temmuz
Akron Togliatti-Zenit St. Petersburg
16:15
25 Temmuz
Dinamo Moscow-Samara
0-0DA
25 Temmuz
FC Luzern-Thun
21:30
26 Temmuz
Leeds United-Wrexham
02:30

Galatasaray'da golcü arayışı: 2 yeni aday

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Icardi'nin vedasının ardından Victor Osimhen'in arkasına golcü oyuncu bakan sarı-kırmızılı takım, istediği profille henüz el sıkışamadı. Aslan'ın gündemine 2 isim daha girdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 13:09
Galatasaray'da golcü arayışı: 2 yeni aday
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Avsutuya kampı başlamasına ve Mauro Icardi ile yolların ayrılmasına rağmen Galatasaray'da 9 numara belirsizliği sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla U23 kontenjanına uygun isimlerle ilgilenen Galatasaray, listesine iki futbolcuyu daha ekledi.

Takvim'de yer alan habere göre; bu isimlerin Al Ittihad formasını giyen George Ilenikhena ve Al Hilal'den Kader Meite olduğu belirtildi.

Okan Buruk'un transferine onay verdiği iki futbolcu için maliyet araştırmasının yapıldığı aktarıldı.

Galatasaray'ın daha önceki görüşmelerde olduğu gibi bu iki isim için de şarta bağlı zorunlu satın alma formülüyle teklif yapacağı belirtildi.

OKAN BURUK'UN TALEBİ

Sarı-kırmızılı takımın deneyimli teknik adamı, 9 numara transferinin kampa yetişmesi için yönetimden talepte bulunduğu iddia edildi.

Al-Ittihad forması giyen 19 yaşındaki George Ilenikhena, Monaco'dan 33 milyon euroya transfer edilmişti.

18 yaşındaki Kader Meite ise geçen sezonun kış transfer döneminde Rennes'den Al-Hilal'e 30 milyon euroya transfer oldu.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.