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Enzo Maresca'dan Rodri açıklaması!

Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Real Madrid ile adı geçen orta saha oyuncuları Rodri'nin geleceğiyle ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 16:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Enzo Maresca'dan Rodri açıklaması!
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Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca, basın mensuplarının karşısına çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maresca, Real Madrid ile adı geçen orta saha oyuncuları Rodri'nin geleceği ile ilgili de konuştu.

İtalyan teknik adam, "Büyük oyuncularla ilgili her zaman spekülasyon olur. Bu yüzden bu konuda endişelenmiyorum, bu normal. Üstelik milli takımı ile Dünya Kupası'nı kazandı ve en iyi oyuncu ödülünü kazandı. Bence her teknik direktör Rodri'yi kadrosunda görmek ister çünkü o üst düzey bir oyuncu." dedi.

Enzo Maresca, "Pazartesi günü ameliyat olacak (Sırtındaki ağrılar nedeniyle) ve ardından tatile çıkması, dinlenmesi ve iyileşmesi gerekiyor. Sonra tekrar aramıza dönecek." sözlerini sarf etti.

Real Madrid ile adı geçen 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Manchester City ile bir yıl sözleşmesi kaldı.

Manchester City'de geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan Rodri, 2 kez ağları havalandırdı.

 

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