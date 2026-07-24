Eyüpspor, Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, kanat oyuncusu Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mete Kaan Demir ile sözleşme imzalamıştır. Mete Kaan Demir'e eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Mete Kaan Demir, geçen sezon Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor'da 25 maçta forma giydi.
Mete Kaan Demir, geçen sezon Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor'da 25 maçta forma giydi.