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Eyüpspor, Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı

Eyüpspor, son olarak Sakaryaspor forması giyen kanat oyuncusu Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 16:48
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Eyüpspor, Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, kanat oyuncusu Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mete Kaan Demir ile sözleşme imzalamıştır. Mete Kaan Demir'e eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mete Kaan Demir, geçen sezon Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor'da 25 maçta forma giydi.

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