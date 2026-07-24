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Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Formula 1'de bu hafta heyecan Macaristan GP ile devam edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 11:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Formula 1'de sıradaki durak Macaristan
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 11. etabı olan Macaristan Grand Prix'siyle devam edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta sıralama turları cumartesi TSİ 17.00'de, yarış ise 26 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Bu sezon şimdiye kadar koşulan yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli altı, takım arkadaşı George Russell iki, Ferrari pilotları Lewis Hamilton ile Charles Leclerc ise birer galibiyet elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 204

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 159

3. George Russell (Büyük Britanya): 154

4. Charles Leclerc (Monako): 126

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 103

Takımlar

1. Mercedes: 358

2. Ferrari: 285

3. McLaren: 195

4. Red Bull: 151

5. Alpine: 61

 

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