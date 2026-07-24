Newcastle United, Aladji Bamba'yı açıkladı

Newcastle United, orta sahasını Monaco'dan Aladji Bamba ile güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibi, Monaco'dan Bamba ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Newcastle United, genç orta saha oyuncusunun transferi için Monaco'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Bamba, transferinin ardından, "Kulübün tarihini biliyorum ve stadyumu da ziyaret ettim. Gerçekten muhteşem bir yer. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarla harika anlar yaşamayı umuyorum." sözlerini sarf etti.
Genç oyuncu, "Dünyanın en büyük ligi olan bu yeni ligde kendimi göstereceğim için heyecanlıyım. Geçen sezon çok şey öğrendim ve artık bu yeni fırsat için hazır hissediyorum. Bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.
Newcastle United, genç orta saha oyuncusunun transferi için Monaco'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Bamba, transferinin ardından, "Kulübün tarihini biliyorum ve stadyumu da ziyaret ettim. Gerçekten muhteşem bir yer. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarla harika anlar yaşamayı umuyorum." sözlerini sarf etti.
Genç oyuncu, "Dünyanın en büyük ligi olan bu yeni ligde kendimi göstereceğim için heyecanlıyım. Geçen sezon çok şey öğrendim ve artık bu yeni fırsat için hazır hissediyorum. Bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.