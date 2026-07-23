Beşiktaş Midtjylland ücretsiz izle, BJK Midtjylland maçı canlı linki

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş ile Midtjylland Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
EKSİKLER
Beşiktaş'ta Midtjylland karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor. Siyah-beyazlı takımda izinli olan yeni transfer Leandro Trossard, bu turda UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı. Geçen sezondan kırmızı kart cezası bulunan Felix Uduokhai ile ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilen Wilfred Ndidi de mücadelede görev yapamayacak. 6 HAZIRLIK MAÇINDA 2 GALİBİYET
Siyah-beyazlı takım, sezon öncesi gerçekleştirilen Slovakya kampında 6 hazırlık maçı oynadı. İlk hazırlık karşılaşmasında Macar takımı Gyirmot'u 2-1 yenen Beşiktaş, aynı ülkeden MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı. Katıldığı turnuvada 35'er dakikadan çift devre şeklinde oynadığı iki hazırlık müsabakasında siyah-beyazlılar, Avusturya temsilcisi SV Mattersburg'u 1-0 mağlup ederken, Polonya ekibi Widzew Lodz'a ise 2-0 kaybetti. Yurt dışı kampın son gününde Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile 1-1'lik eşitliği bozamayan Beşiktaş, yine aynı ülke takımlarından Spartak Trnava'ya ise 3-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, 6 maçta 6 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü. UEFA LİSTESİ
Beşiktaş, Midtjylland ile oynayacağı maçlar öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlı ekipte kadroda yeni transfer Leandro Trossard yer almadı. Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:
"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy" "DOLMABAHÇE"DE TARAFTARINA KAVUŞACAK
Siyah-beyazlılar, yaklaşık 2,5 ay sonra evinde taraftarının önüne çıkacak. Son olarak Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında 9 Mayıs'ta Trabzonspor ile sahasında karşı karşıya gelen Beşiktaş, 75 gün sonra taraftarıyla buluşacak. Tüpraş Stadı'nda taraftarının karşısına 2 ay 14 gün sonra çıkacak siyah-beyazlı ekip, ev sahibi avantajını ilk maçta kullanarak rövanş öncesinde önemli bir adım atmayı planlıyor. YENİ TRANSFERLER ŞANS BEKLEYECEK
Beşiktaş'ta beş yeni transfer, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun şans vermesi durumunda Midtjylland önünde ilk resmi maçlarına çıkacak. Siyah-beyazlılarda kaleciler Alexander Nübel ve Doğan Alemdar ile sol bek Kassoum Ouattara, orta saha oyuncusu Salih Özcan ve sol kanat İlhan Fakılı, taraftarının karşısında ilk heyecanını yaşayacak. BEŞİKTAŞ, AVRUPA KUPALARINDA 259. RANDEVUSUNDA
"KUPA 2"DE 134'ÜNCÜ MAÇ
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlayacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 259. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki 258 maçtan 97'sini kazanırken 50'sinde berabere kaldı, 111 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında rakip fileleri 348 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 395 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti. Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19 ve UEFA Konferans Ligi'nde 2 defa yer aldı. AVRUPA KUPALARINDA BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlı futbol takımının Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle:
DANİMARKA EKİPLERİNE KARŞI İLK MÜCADELE
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi
|89
|27
|19
|43
|89
|153
|UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi
|133
|57
|25
|51
|209
|180
|Kupa Galipleri Kupası
|20
|4
|4
|12
|21
|38
|UEFA Avrupa Konferans Ligi
|16
|9
|2
|5
|29
|24
|TOPLAM
|258
|97
|50
|111
|348
|395
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 258 maçı geride bırakırken ilk kez bir Danimarka temsilcisiyle kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı takımın Midtjylland ile oynayacağı maç, bu anlamda kulüp tarihine geçecek.
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki "2 numaralı" organizasyonunda daha önce 133 maçta boy gösterdi. Beşiktaş, 1955'te Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan, 1971-72 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan ve 2009-10'dan bu yana da UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda 57 galibiyet aldı. Rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 51 maçı kaybetti. "Kupa 2"deki maçlarda 209 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 180 gol gördü. Beşiktaş, Danimarka ekibi Midtjylland karşısında bu organizasyondaki 134. mücadelesini verecek. İÇ SAHADA 130. MAÇ
Siyah-beyazlı takım, Danimarka ekibi karşısında iç sahadaki 130. mücadelesini verecek. Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne dek evinde 129 karşılaşmaya çıktı. Siyah-beyazlılar, bu maçların 64'ünden galibiyet, 26'sından beraberlik ve 39'undan da mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 200 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde150 gole engel olamadı. DIŞARDA OYNANAN 3 MAÇ
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iç saha maçlarından 3'ünü İstanbul dışında oynamak zorunda kaldı. Beşiktaş, 1986-87 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle İstanbul'da yapması gereken karşılaşmayı, hava şartları nedeniyle İzmir'de oynadı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmada rakibine 5-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, o dönem İstanbul'da yaşanan bombalı terör saldırısından dolayı ise bir iç saha karşılaşmasına Almanya'da çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde 2003-04'te yer alan siyah-beyazlı takım, Chelsea ile Gelsenkirchen'de karşı karşıya geldi ve rakibine 2-0 yenildi. Evinde oynaması gereken diğer bir mücadelede de Beşiktaş, 2024-25'te İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da mücadele etti. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre "provakatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak" söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verildi. Nagyerdei Stadı'ndaki karşılaşmada Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. AVRUPA'DA 3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-03'te son 8 takım arasında yer aldı. Beşiktaş, 2016-17 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti. EN FARKLI GALİBİYETİ B36 TORSHAVN'A KARŞI
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Faroe Adaları takımı B36 Torshavn karşısında elde etti. Siyah-beyazlı takım, 2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasında B36 Torshavn'ı 6-0 yenmeyi başardı. 2002-03 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'ya konuk olan Beşiktaş, sahadan 5-0 galip ayrıldı . Siyah-beyazlılar ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ve İsviçre'nin Lugano ekibini 5-1'lik skorlarla mağlup etti. HÜKMEN GALİBİYETLER
Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-59 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-87 sezonunda da Kıbrıs Rum kesiminin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek tur atladı. EN FARKLI YENİLGİLER
Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı skorlu yenilgiyi ise İngiliz temsilcisi Liverpool'dan aldı. Siyah-beyazlılar, 2007-08 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildi. Beşiktaş, 2000-01 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda İngiliz takımı Leeds United'a, 2016-17'de ise yine aynı organizasyonda deplasmanda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 6-0'lık skorlarla kaybetti. BEŞİKTAŞ FORMASIYLA AVRUPA'DA SEMİH VE RASHICA'NIN GOLÜ VAR
Siyah-beyazlıların mevcut kadrosunda yer alan oyunculardan yalnızca Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy'un Avrupa mücadelesinde golü bulunuyor. Beşiktaş'ta Kosovalı kanat oyuncusu 3, Semih Kılıçsoy ise 2 kez gol sevinci yaşadı. Avrupa kupalarında siyah-beyazlı takımın en golcü oyuncusu ünvanına ise yaklaşık 30 yıldır Oktay Derelioğlu sahip. Beşiktaş formasıyla 1993-1999 tarihleri arasında 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor. Siyah-beyazlı takımda Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ile Brezilyalı golcü Bobo, Avrupa'da 12'şer gol kaydetti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, S Sport ekranlarından yayınlanacak.
Müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola üstlenecek. Siyah-beyazlı futbol takımı, 2026-27 sezonunun ilk maçında taraftarı önünde iyi bir sonuç almayı hedefliyor. Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi halinde 3. eleme turunda Tromsö (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Salih, Cerny, Orkun, Olaitan, Oh
Olafsson, Hanbeom, Kristensen, Bech, Osorio, Billing, Bravo, Jensen, Andreasen, Dju, Sung
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk resmi maçına Midtjylland karşısında çıkacak. Haziran ayında 2 yıllık sözleşmeye imza atan Italiano, aynı zamanda Beşiktaşlı taraftarlarla da ilk kez resmi bir maçta buluşacak.