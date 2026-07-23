Bruno Fernandes için sıcak günler başlıyor!

Rakiplerine göre transferde biraz daha sessiz kalan Galatasaray, Bruno Fernandes ismiyle büyük bir ses getirmeyi hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şu ana kadar sadece Lesley Ugochukwu'yu açıklayan Sarı-Kırmızılılar, Manchester United'da sezonu 21 asist yaparak tamamlayan Portekizli futbolcu için şartları zorlayacak.
Fichajes'in haberine göre; normalde Fernandes'in Manchester'da kalması bekleniyordu fakat bu tablo değişmiş durumda. Cim-Bom, ManU ile temas kurdu ve bonservis bedeli üzerinde görüşmeler başladı.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME
Sarı-Kırmızılılar'ın önümüzdeki günlerde Bruno'nun menajerleriyle masaya oturacağı bildirildi.
HAREKETLİ GÜNLER BAŞLIYOR
Öte yandan haberde Galatasaray'ın Fernandes'i Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri doğrultusunda önemli bir takviye olarak gördüğü hatırlatıldı.
Yetenekli oyuncunun transfer olması halinde Victor Osimhen'le birlikte forma giyeceğine vurgu yapılarak "Transferin sonucu kulüpler arasındaki anlaşmaya bağlı. Ağustos ayı bu transfer açısından oldukça hareketli geçebilir" ifadeleri kullanıldı.
Fichajes'in haberine göre; normalde Fernandes'in Manchester'da kalması bekleniyordu fakat bu tablo değişmiş durumda. Cim-Bom, ManU ile temas kurdu ve bonservis bedeli üzerinde görüşmeler başladı.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME
Sarı-Kırmızılılar'ın önümüzdeki günlerde Bruno'nun menajerleriyle masaya oturacağı bildirildi.
HAREKETLİ GÜNLER BAŞLIYOR
Öte yandan haberde Galatasaray'ın Fernandes'i Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri doğrultusunda önemli bir takviye olarak gördüğü hatırlatıldı.
Yetenekli oyuncunun transfer olması halinde Victor Osimhen'le birlikte forma giyeceğine vurgu yapılarak "Transferin sonucu kulüpler arasındaki anlaşmaya bağlı. Ağustos ayı bu transfer açısından oldukça hareketli geçebilir" ifadeleri kullanıldı.