Vlahovic transferinde ibre yeniden Beşiktaş'a döndü

Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Juventus forması giyen Dusan Vlahovic için temaslarına devam ettiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki Sırp golcünün transferinde öne çıkan seçeneklerden biri haline geldi.
BARCELONA MALİYET NEDENİYLE GERİ ÇEKİLDİ
Barcelona'nın, Vlahovic'in yüksek maaşı ve transferin toplam maliyeti nedeniyle geri planda kaldığı belirtildi.
Katalan ekibinin bütçe şartlarını zorlamak istememesinin, Beşiktaş'ın transfer yarışındaki konumunu güçlendirdiği ifade edildi.
JUVENTUS KAPIYI TAMAMEN KAPATMADI
Juventus'un deneyimli santrforu takımda tutma ihtimalini tamamen gözden çıkarmadığı aktarıldı.
Torino temsilcisinin oyuncu cephesiyle görüşmelerini sürdürdüğü ve Vlahovic'in geleceği konusunda henüz kesin karar alınmadığı belirtildi.
SON KARAR VLAHOVIC'TE
Transfer sürecindeki nihai kararın, kulüplerin sunacağı şartlar ve Vlahovic'in kariyer planlaması doğrultusunda verilmesi bekleniyor.
Kaynakta Beşiktaş'ın teklifinin ayrıntılarına veya taraflar arasında anlaşma sağlandığına ilişkin bir bilgi yer almadı.
23 MAÇTA 12 GOLE KATKI
Dusan Vlahovic, 2025-2026 sezonunda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 23 karşılaşmada 10 gol ve 2 asist kaydetti.
Sırp santrfor, Serie A'daki 19 maçta 7 gol atarken Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üretti.
BARCELONA MALİYET NEDENİYLE GERİ ÇEKİLDİ
Barcelona'nın, Vlahovic'in yüksek maaşı ve transferin toplam maliyeti nedeniyle geri planda kaldığı belirtildi.
Katalan ekibinin bütçe şartlarını zorlamak istememesinin, Beşiktaş'ın transfer yarışındaki konumunu güçlendirdiği ifade edildi.
JUVENTUS KAPIYI TAMAMEN KAPATMADI
Juventus'un deneyimli santrforu takımda tutma ihtimalini tamamen gözden çıkarmadığı aktarıldı.
Torino temsilcisinin oyuncu cephesiyle görüşmelerini sürdürdüğü ve Vlahovic'in geleceği konusunda henüz kesin karar alınmadığı belirtildi.
SON KARAR VLAHOVIC'TE
Transfer sürecindeki nihai kararın, kulüplerin sunacağı şartlar ve Vlahovic'in kariyer planlaması doğrultusunda verilmesi bekleniyor.
Kaynakta Beşiktaş'ın teklifinin ayrıntılarına veya taraflar arasında anlaşma sağlandığına ilişkin bir bilgi yer almadı.
23 MAÇTA 12 GOLE KATKI
Dusan Vlahovic, 2025-2026 sezonunda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 23 karşılaşmada 10 gol ve 2 asist kaydetti.
Sırp santrfor, Serie A'daki 19 maçta 7 gol atarken Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üretti.