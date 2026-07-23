Çorum FK'de ayrılık: Erkan Kaş ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Erkan Kaş ile yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ
Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli sol bekin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Çorum FK, Erkan Kaş'a takımın şampiyonluğuna sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederek bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli sol bekin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Çorum FK, Erkan Kaş'a takımın şampiyonluğuna sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederek bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.