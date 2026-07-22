Leao için Fenerbahçe-Galatasaray savaşı!

Fenerbahçe, Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'yu transfer gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli yönetimin, Portekizli oyuncunun temsilcileriyle görüşerek transfer şartlarını değerlendirmeye hazırlandığı belirtildi.
SportMediaset'in haberine göre Fenerbahçe, 27 yaşındaki kanat oyuncusuna 4 yıllık sözleşme ve yıllık 12 milyon euro maaş teklif etmeyi planlıyor.
Galatasaray'ın da Leao için yıllık 11 milyon euro önerdiği iddia edilmişti.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY KARŞI KARŞIYA
Fenerbahçe'nin şu ana kadar Milan ile resmi temas kurmadığı belirtilirken, Galatasaray'ın da Portekizli yıldızla ilgilendiği aktarıldı.
Milan'ın ise Rafael Leao için 50 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ifade edildi.
Portekizli yıldız, 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Milan'da elinden geleni yaptığını ve kariyerine farklı bir ligde devam etmeye hazır olduğunu söylemişti.
SEZON PERFORMANSI
Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
SportMediaset'in haberine göre Fenerbahçe, 27 yaşındaki kanat oyuncusuna 4 yıllık sözleşme ve yıllık 12 milyon euro maaş teklif etmeyi planlıyor.
Galatasaray'ın da Leao için yıllık 11 milyon euro önerdiği iddia edilmişti.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY KARŞI KARŞIYA
Fenerbahçe'nin şu ana kadar Milan ile resmi temas kurmadığı belirtilirken, Galatasaray'ın da Portekizli yıldızla ilgilendiği aktarıldı.
Milan'ın ise Rafael Leao için 50 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ifade edildi.
Portekizli yıldız, 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Milan'da elinden geleni yaptığını ve kariyerine farklı bir ligde devam etmeye hazır olduğunu söylemişti.
SEZON PERFORMANSI
Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.