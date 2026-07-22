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Leao için Fenerbahçe-Galatasaray savaşı!

Fenerbahçe, Milan'ın yıldızı Rafael Leao için Galatasaray'la transfer yarışına girmeye hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 23:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Leao için Fenerbahçe-Galatasaray savaşı!
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Fenerbahçe, Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'yu transfer gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli yönetimin, Portekizli oyuncunun temsilcileriyle görüşerek transfer şartlarını değerlendirmeye hazırlandığı belirtildi.

SportMediaset'in haberine göre Fenerbahçe, 27 yaşındaki kanat oyuncusuna 4 yıllık sözleşme ve yıllık 12 milyon euro maaş teklif etmeyi planlıyor.

Galatasaray'ın da Leao için yıllık 11 milyon euro önerdiği iddia edilmişti.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe'nin şu ana kadar Milan ile resmi temas kurmadığı belirtilirken, Galatasaray'ın da Portekizli yıldızla ilgilendiği aktarıldı.

Milan'ın ise Rafael Leao için 50 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ifade edildi.

Portekizli yıldız, 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Milan'da elinden geleni yaptığını ve kariyerine farklı bir ligde devam etmeye hazır olduğunu söylemişti.

SEZON PERFORMANSI

Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

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