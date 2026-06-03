Haber Tarihi: 03 Haziran 2026 12:38 -
Güncelleme Tarihi:
03 Haziran 2026 12:38
AGS, ÖABT, ALES ve YÖKDİL sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sene başında yayımlanan 2026 sınav takvimi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan tedbirler kapsamında değişti. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının ardından ALES ve YÖKDİL sınav tarihleri de değişti. Peki, 2026 ALES ve YÖKDİL sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından sınav tarihlerinde değişiklik yaşandı. Yayımlanan yeni takvimle birlikte AGS, ÖABT, ALES ve YÖKDİL sınavlarının yeni tarihleri duyuruldu.
2026 AGS VE ÖABT NE ZAMAN YAPILACAK?2026 ÖSYM Sınav Takvimi'nde 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılmasına karar verildi.2026 ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?2026 ÖSYM Sınav Takvimi'nde 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-ALES/2) 2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.2026 YÖKDİL NE ZAMAN?2026 ÖSYM Sınav Takvimi'nde 2 Ağustos 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2026-YÖKDİL/2) 9 Ağustos 2026 tarihinde yapılmasına karar verildi.
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