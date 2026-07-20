Salah transferinde kritik pürüz: Menajeri ek komisyon istedi!

Beşiktaş'ın Muhamed Salah ile 2 yıllık sözleşme ve sezon başına 12 milyon avroluk paket için prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Ancak oyuncunun temsilcisinin 5-6 milyon avroluk ek maliyet oluşturacak komisyon talebi, görüşmelerde pürüz çıkardı.

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calendar 20 Temmuz 2026 11:14 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 11:28
Haber: Sabah
Salah transferinde kritik pürüz: Menajeri ek komisyon istedi!
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Beşiktaş'ın Muhamed Salah transferinde oyuncu cephesiyle prensip anlaşmasına vardığı, ancak menajerinin sonradan ilettiği ek komisyon talebinin görüşmelerde pürüz oluşturduğu ileri sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların Salah ile 2 yıllık sözleşme ve sezon başına toplam 12 milyon avroluk paket üzerinde el sıkıştığı belirtildi. Prensip anlaşmasının ardından oyuncunun temsilcisinden gelen yeni talebin süreci değiştirdiği aktarıldı.

EK KOMİSYON TALEBİ GELDİ

Salah'ın temsilcisinin prensip anlaşmasının dışında ek komisyon istediği öne sürüldü. Bu talebin Beşiktaş'a 5-6 milyon avroluk ilave maliyet getirdiği ifade edildi.

Siyah-beyazlı yönetimin buna rağmen anlaşmayı sürdürmekte kararlı olduğu ve oyuncu cephesinden ek taleplerini geri çekmesini istediği belirtildi.

SALAH İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞME PLANI

Beşiktaşlı yöneticilerin, yaşanan gelişmenin ardından Muhamed Salah ile bire bir görüşme yapmayı planladığı aktarıldı.

Salah'ın avukatının İstanbul'daki pazarlıkların ardından Türkiye'den ayrılırken, birkaç gün içinde anlaşmayı resmiyete dökmek için yeniden görüşülebileceğini ilettiği belirtildi.

GÖZLER SALAH'TAN GELECEK YANITTA

Transfer görüşmelerinin devam ettiği ve Beşiktaş'ın ek komisyon talebine ilişkin Muhamed Salah'tan gelecek yanıtı beklediği ifade edildi.

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