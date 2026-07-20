Beşiktaş'ın Muhamed Salah transferinde oyuncu cephesiyle prensip anlaşmasına vardığı, ancak menajerinin sonradan ilettiği ek komisyon talebinin görüşmelerde pürüz oluşturduğu ileri sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların Salah ile 2 yıllık sözleşme ve sezon başına toplam 12 milyon avroluk paket üzerinde el sıkıştığı belirtildi. Prensip anlaşmasının ardından oyuncunun temsilcisinden gelen yeni talebin süreci değiştirdiği aktarıldı.
EK KOMİSYON TALEBİ GELDİ
Salah'ın temsilcisinin prensip anlaşmasının dışında ek komisyon istediği öne sürüldü. Bu talebin Beşiktaş'a 5-6 milyon avroluk ilave maliyet getirdiği ifade edildi.
Siyah-beyazlı yönetimin buna rağmen anlaşmayı sürdürmekte kararlı olduğu ve oyuncu cephesinden ek taleplerini geri çekmesini istediği belirtildi.
SALAH İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞME PLANI
Beşiktaşlı yöneticilerin, yaşanan gelişmenin ardından Muhamed Salah ile bire bir görüşme yapmayı planladığı aktarıldı.
Salah'ın avukatının İstanbul'daki pazarlıkların ardından Türkiye'den ayrılırken, birkaç gün içinde anlaşmayı resmiyete dökmek için yeniden görüşülebileceğini ilettiği belirtildi.
GÖZLER SALAH'TAN GELECEK YANITTA
Transfer görüşmelerinin devam ettiği ve Beşiktaş'ın ek komisyon talebine ilişkin Muhamed Salah'tan gelecek yanıtı beklediği ifade edildi.
EK KOMİSYON TALEBİ GELDİ
Salah'ın temsilcisinin prensip anlaşmasının dışında ek komisyon istediği öne sürüldü. Bu talebin Beşiktaş'a 5-6 milyon avroluk ilave maliyet getirdiği ifade edildi.
Siyah-beyazlı yönetimin buna rağmen anlaşmayı sürdürmekte kararlı olduğu ve oyuncu cephesinden ek taleplerini geri çekmesini istediği belirtildi.
SALAH İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞME PLANI
Beşiktaşlı yöneticilerin, yaşanan gelişmenin ardından Muhamed Salah ile bire bir görüşme yapmayı planladığı aktarıldı.
Salah'ın avukatının İstanbul'daki pazarlıkların ardından Türkiye'den ayrılırken, birkaç gün içinde anlaşmayı resmiyete dökmek için yeniden görüşülebileceğini ilettiği belirtildi.
GÖZLER SALAH'TAN GELECEK YANITTA
Transfer görüşmelerinin devam ettiği ve Beşiktaş'ın ek komisyon talebine ilişkin Muhamed Salah'tan gelecek yanıtı beklediği ifade edildi.