Giannis: 'Motivasyonum şu anda yüzde 1 milyon seviyesinde'

Miami Heat, Giannis Antetokounmpo'yu perşembe günü düzenlenen basın toplantısıyla resmen tanıtırken, Yunan yıldız kariyerindeki ikinci NBA şampiyonluğunu kazanma konusundaki büyük motivasyonunu dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kaseya Center'da, kulübün kazandığı üç şampiyonluğun flamalarının altında basın mensuplarının karşısına çıkan Antetokounmpo, ESPN'e yaptığı açıklamada heyecanını şu sözlerle anlattı:
"Motivasyonum şu anda yüzde 1 milyon seviyesinde. Koridorlarda yürürken bu kulübün tarihini, burada forma giymiş oyuncuları ve başardıkları şeyleri görüyorsunuz. Bu organizasyonun beni buraya getirmek için yaptığı her hamleyi boşa çıkarmamak istiyorum."
"Bu kulüp baskıyı beraberinde getiriyor ve ben baskı altında en iyi performansımı ortaya koyuyorum. Erik Spoelstra tarafından çalıştırılacak olmak beni heyecanlandırıyor. Bu şehri yaşamak beni heyecanlandırıyor. Taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum. Ama şu anda tek istediğim kazanmak. Kazanmak istiyorum ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağım."
Miami Heat, Antetokounmpo ile birlikte Bobby Portis'i de Milwaukee Bucks'tan; Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, üç birinci tur draft hakkı, bir draft takası hakkı ve bir ikinci tur draft hakkı karşılığında kadrosuna katmıştı.
Heat Başkanı Pat Riley ise yıllardır süper yıldız transferi için korudukları draft haklarının sonunda Giannis'i getirmelerini "nirvana" olarak tanımladı.
ESPN'e konuşan Riley, Antetokounmpo'nun kulüp tarihindeki diğer yıldızlarla kıyaslanmasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:
"O en üst seviyede yer alıyor. Alonzo Mourning, Dwyane Wade, Shaquille O'Neal, LeBron James, Chris Bosh... Bir gün Bam Adebayo da o seviyeye ulaşacak, Jimmy Butler da öyle. Ama bu adamın fiziği, boyu ve sahada yapabildikleri onu biraz daha özel kılıyor."
31 yaşındaki Antetokounmpo, Bam Adebayo ile birlikte NBA'in en güçlü uzun rotasyonlarından birini oluşturacak.
Başantrenör Erik Spoelstra da takımın savunma kimliğini bu iki yıldızın rekabetçi karakteri üzerine inşa etmeyi planladığını söyledi.
"İkisi de elit rekabetçiler. Savunma onlar için gerçekten önemli ve son derece sert karakterlere sahipler. Eğer istediğimiz seviyede savunma yapmazsak, eminim bunu herkese açık şekilde dile getirecekler. Büyük savunmalar böyle kurulur."
Antetokounmpo ile Bobby Portis, 2021 yılında Milwaukee Bucks formasıyla birlikte şampiyonluk yaşamış, ardından üst üste üç sezon ilk turda elenmiş ve geçen sezon play-off'a kalamamıştı.
Portis, eski takım arkadaşının Miami'deki yeni başlangıca nasıl hazırlandığını şu sözlerle anlattı:
"Başarıya aç. Onu tek kelimeyle anlatmam gerekirse 'aç' derim. Geçen sezon hiçbirimiz için iyi geçmedi. Play-off'a kalamadık. Sakatlıklarla dolu bir yıldı. Takas olacağı konuşuldu, sonra olmadı, ardından takım tarafından sezonu kapattı. İçinde çok büyük bir motivasyon oluştu. Miami taraftarlarını gerçekten güzel şeyler bekliyor."
Portis ayrıca Miami'deki yeni rolü konusunda da heyecanlı olduğunu söyledi.
"Kendimi bu iki oyuncunun yanında rahatlıkla oynarken görebiliyorum. Ben benchten gelip görevini yapan bir oyuncuyum ve her gece kendi rolümün yıldızı olmaya çalışıyorum. Her zaman Bobby olmaya devam edeceğim. Kendim olmaktan vazgeçmeyeceğim. Bu yeni fırsat beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Eğer takas edileceksem olmak istediğim tek yer burasıydı. Bu benim için kusursuz bir eşleşme."
Antetokounmpo ise kariyerinin bu döneminde yeni bir organizasyona katılmanın getirdiği baskıyı özellikle istediğini söyledi.
"Kariyerimin bu noktasında baskıya ihtiyacım var. Bir üst seviyeye çıkabilmek için konfor alanımdan çıkmam gerektiğini düşünüyorum ve Miami'nin bunun için doğru yer olduğuna inandım. Kulübün bakış açısıyla benim bakış açım tamamen örtüşüyor. Buraya gelmek benim için hiç düşünmeden verdiğim bir karardı. Burada olduğum için çok mutluyum ve artık çalışmaya başlamak istiyorum."
"Motivasyonum şu anda yüzde 1 milyon seviyesinde. Koridorlarda yürürken bu kulübün tarihini, burada forma giymiş oyuncuları ve başardıkları şeyleri görüyorsunuz. Bu organizasyonun beni buraya getirmek için yaptığı her hamleyi boşa çıkarmamak istiyorum."
"Bu kulüp baskıyı beraberinde getiriyor ve ben baskı altında en iyi performansımı ortaya koyuyorum. Erik Spoelstra tarafından çalıştırılacak olmak beni heyecanlandırıyor. Bu şehri yaşamak beni heyecanlandırıyor. Taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum. Ama şu anda tek istediğim kazanmak. Kazanmak istiyorum ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağım."
Miami Heat, Antetokounmpo ile birlikte Bobby Portis'i de Milwaukee Bucks'tan; Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, üç birinci tur draft hakkı, bir draft takası hakkı ve bir ikinci tur draft hakkı karşılığında kadrosuna katmıştı.
Heat Başkanı Pat Riley ise yıllardır süper yıldız transferi için korudukları draft haklarının sonunda Giannis'i getirmelerini "nirvana" olarak tanımladı.
ESPN'e konuşan Riley, Antetokounmpo'nun kulüp tarihindeki diğer yıldızlarla kıyaslanmasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:
"O en üst seviyede yer alıyor. Alonzo Mourning, Dwyane Wade, Shaquille O'Neal, LeBron James, Chris Bosh... Bir gün Bam Adebayo da o seviyeye ulaşacak, Jimmy Butler da öyle. Ama bu adamın fiziği, boyu ve sahada yapabildikleri onu biraz daha özel kılıyor."
31 yaşındaki Antetokounmpo, Bam Adebayo ile birlikte NBA'in en güçlü uzun rotasyonlarından birini oluşturacak.
Başantrenör Erik Spoelstra da takımın savunma kimliğini bu iki yıldızın rekabetçi karakteri üzerine inşa etmeyi planladığını söyledi.
"İkisi de elit rekabetçiler. Savunma onlar için gerçekten önemli ve son derece sert karakterlere sahipler. Eğer istediğimiz seviyede savunma yapmazsak, eminim bunu herkese açık şekilde dile getirecekler. Büyük savunmalar böyle kurulur."
Antetokounmpo ile Bobby Portis, 2021 yılında Milwaukee Bucks formasıyla birlikte şampiyonluk yaşamış, ardından üst üste üç sezon ilk turda elenmiş ve geçen sezon play-off'a kalamamıştı.
Portis, eski takım arkadaşının Miami'deki yeni başlangıca nasıl hazırlandığını şu sözlerle anlattı:
"Başarıya aç. Onu tek kelimeyle anlatmam gerekirse 'aç' derim. Geçen sezon hiçbirimiz için iyi geçmedi. Play-off'a kalamadık. Sakatlıklarla dolu bir yıldı. Takas olacağı konuşuldu, sonra olmadı, ardından takım tarafından sezonu kapattı. İçinde çok büyük bir motivasyon oluştu. Miami taraftarlarını gerçekten güzel şeyler bekliyor."
Portis ayrıca Miami'deki yeni rolü konusunda da heyecanlı olduğunu söyledi.
"Kendimi bu iki oyuncunun yanında rahatlıkla oynarken görebiliyorum. Ben benchten gelip görevini yapan bir oyuncuyum ve her gece kendi rolümün yıldızı olmaya çalışıyorum. Her zaman Bobby olmaya devam edeceğim. Kendim olmaktan vazgeçmeyeceğim. Bu yeni fırsat beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Eğer takas edileceksem olmak istediğim tek yer burasıydı. Bu benim için kusursuz bir eşleşme."
Antetokounmpo ise kariyerinin bu döneminde yeni bir organizasyona katılmanın getirdiği baskıyı özellikle istediğini söyledi.
"Kariyerimin bu noktasında baskıya ihtiyacım var. Bir üst seviyeye çıkabilmek için konfor alanımdan çıkmam gerektiğini düşünüyorum ve Miami'nin bunun için doğru yer olduğuna inandım. Kulübün bakış açısıyla benim bakış açım tamamen örtüşüyor. Buraya gelmek benim için hiç düşünmeden verdiğim bir karardı. Burada olduğum için çok mutluyum ve artık çalışmaya başlamak istiyorum."