Beşiktaş'ta 6 veda kararı, ayrılık yakın!

Beşiktaş'ta kadro planlaması kapsamında bazı futbolcularla yollar ayrılacak. Can Keleş ve Joao Mario için kısa süre içerisinde teklif gelmesi bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 20:30
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta 6 veda kararı, ayrılık yakın!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, kadro planlaması büyük ölçüde netleşti. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetime sunduğu rapor doğrultusunda bazı futbolcularla yollar ayrılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezonda Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Jean Onana, Al Musrati, Joao Mario ve Can Keleş kadroda düşünülmüyor. Yönetimin, söz konusu futbolcuların menajerlerine kulüp bulmaları yönünde bilgilendirme yaptığı öğrenildi.

Öte yandan Can Keleş'in, Süper Lig'den bazı kulüplerin transfer listesinde yer aldığı belirtiliyor. Joao Mario için ise kısa süre içerisinde siyah beyazlı kulübe resmi teklif geleceği öğrenildi.

Vincenzo Italiano'nun kadroda düşünmediği oyuncular Slovakya'daki kamp kadrosuna dahil edilmemişti. Söz konusu futbolcular, İstanbul'daki antrenmanlarda da yer almıyor.

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