Galatasaray'dan Matthis Abline için teklif

Galatasaray'dan transfer hamlesi... Sarı-kırmızılılar, Fransa'da Nantes'ta forma giyen, hücum hattının birden fazla bölgesinde kesintisiz görev yapabilen Matthis Abline ile yakından ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nantes, yaşanan küme düşme şokunun ardından finansal dengeleri korumak adına 23 yaşındaki oyuncu için kapıyı 25 milyon euro'dan açtı.
GALATASARAY'DAN TEKLİF
Galatasaray scout ekibinin uzun süredir takip ettiği ve teknik heyetten tam not alan Abline için sarı-kırmızılı yönetim, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulundu.
2003 doğumlu Abline'nin yabancı kuralındaki +4'lük kontenjana uygun olması da Galatasaray'ı transferde daha da aktif hale getirdi. 2024 yılından beri Nantes'ta forma giyen başarılı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
GALATASARAY'IN TRANSFER RAKİPLERİ
Geçen sezon 34 maçta forma giyen Abline, 8 gol atarken 4 de asist yaptı. Genç yetenekle ilgilenen takımlar arasında Crystal Palace, Roma ve Monaco da yer alıyor.
GALATASARAY'DAN TEKLİF
Galatasaray scout ekibinin uzun süredir takip ettiği ve teknik heyetten tam not alan Abline için sarı-kırmızılı yönetim, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulundu.
2003 doğumlu Abline'nin yabancı kuralındaki +4'lük kontenjana uygun olması da Galatasaray'ı transferde daha da aktif hale getirdi. 2024 yılından beri Nantes'ta forma giyen başarılı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
GALATASARAY'IN TRANSFER RAKİPLERİ
Geçen sezon 34 maçta forma giyen Abline, 8 gol atarken 4 de asist yaptı. Genç yetenekle ilgilenen takımlar arasında Crystal Palace, Roma ve Monaco da yer alıyor.