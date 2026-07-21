Galatasaray'dan Matthis Abline için teklif

Mauro Icardi sonrası golcü arayışlarına devam eden Galatasaray, Nantes'ın 23 yaşındaki forveti Matthis Abline için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Crystal Palace, Roma ve Monaco da Abline ile ilgileniyor.

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calendar 21 Temmuz 2026 08:10
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Matthis Abline için teklif
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Galatasaray'dan transfer hamlesi... Sarı-kırmızılılar, Fransa'da Nantes'ta forma giyen, hücum hattının birden fazla bölgesinde kesintisiz görev yapabilen Matthis Abline ile yakından ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nantes, yaşanan küme düşme şokunun ardından finansal dengeleri korumak adına 23 yaşındaki oyuncu için kapıyı 25 milyon euro'dan açtı.

GALATASARAY'DAN TEKLİF

Galatasaray scout ekibinin uzun süredir takip ettiği ve teknik heyetten tam not alan Abline için sarı-kırmızılı yönetim, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulundu.

2003 doğumlu Abline'nin yabancı kuralındaki +4'lük kontenjana uygun olması da Galatasaray'ı transferde daha da aktif hale getirdi. 2024 yılından beri Nantes'ta forma giyen başarılı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

GALATASARAY'IN TRANSFER RAKİPLERİ

Geçen sezon 34 maçta forma giyen Abline, 8 gol atarken 4 de asist yaptı. Genç yetenekle ilgilenen takımlar arasında Crystal Palace, Roma ve Monaco da yer alıyor.

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