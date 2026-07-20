Bayern Münih'te Laimer'e yeni sözleşme

Bayern Münih, Avusturyalı futbolcusu Konrad Laimer ile 2029 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 18:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih'te Laimer'e yeni sözleşme
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Bayern Münih, Konrad Laimer ile yeni sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman ekibi, 29 yaşındaki futbolcusu ile 2029 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

2023 yılından bu yana Bayern Münih'te forma giyen Avusturyalı deneyimli oyuncu, Alman ekibinde 136 maçta 7 gol attı ve 21 asist yaptı.



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