Bayern Münih'te Laimer'e yeni sözleşme

Bayern Münih, Konrad Laimer ile yeni sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman ekibi, 29 yaşındaki futbolcusu ile 2029 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
2023 yılından bu yana Bayern Münih'te forma giyen Avusturyalı deneyimli oyuncu, Alman ekibinde 136 maçta 7 gol attı ve 21 asist yaptı.
2023 yılından bu yana Bayern Münih'te forma giyen Avusturyalı deneyimli oyuncu, Alman ekibinde 136 maçta 7 gol attı ve 21 asist yaptı.