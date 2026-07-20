İsmail Kartal'dan transfer için açıklama!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kadroya yapılacak yeni takviyeler hakkında bilgi verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 16:28 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 16:32
Haber: Sporx.com
İsmail Kartal'dan transfer için açıklama!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile oynayacakları ilk maç öncesi transfer açıklaması yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "Kadronuz uzun sezon için yeterli mi?" sorusuna yanıt veren İsmail Kartal "Kadromuz başlangıç için yeterli. Dorgeles Nene sakat, Marco Asensio ve Archie Brown yeni yeni toparlıyor. Vedat Muriqi sakatlandı. Yiğit Efe'nin sakatlığı tekrarladı. Önlemleri alıyoruz. Sakat oyuncularımız da birkaç haftaya takımla çalışacak." dedi.

Sözlerine devam eden İsmail Kartal "Kadromuz yeterli. Belki duruma göre 1-2 transfer yapabiliriz. Bir tanesi kontenjan olmak kaydıyla... 10+4 kuralı var. Sıkıntılıyız bu konudan ama bütün kulüplerin sıkıntısı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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