Udinese'de Nicolo Zaniolo ile sözlü anlaşma

Udinese, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giymesinin ardından Galatasaray'dan bonservisini aldığını Nicolo Zaniolo ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
KRİZ SONA ERDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky'da yer alan habere göre, Udinese ve Nicolo Zaniolo arasındaki maaş krizi sona erdi.
İtalyan ekibi ve 27 yaşındaki oyuncu, sözleşme için sözlü olarak anlaşma sağladı. Zaniolo için kısa süre içerisinde resmi açıklama bekleniyor. İtalyan ekibi, Zaniolo ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
KAMPTA YER ALACAK
Zaniolo'nun kısa zamanda Udinese ile sözleşme imzalaması ve 22 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampında yer alması planlanıyor.
Nicolo Zaniolo, geçen sezon Udinese'de 34 maçta süre buldu ve 6, 6 asistlik performans ortaya koydu.
KRİZ SONA ERDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky'da yer alan habere göre, Udinese ve Nicolo Zaniolo arasındaki maaş krizi sona erdi.
İtalyan ekibi ve 27 yaşındaki oyuncu, sözleşme için sözlü olarak anlaşma sağladı. Zaniolo için kısa süre içerisinde resmi açıklama bekleniyor. İtalyan ekibi, Zaniolo ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
KAMPTA YER ALACAK
Zaniolo'nun kısa zamanda Udinese ile sözleşme imzalaması ve 22 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampında yer alması planlanıyor.
Nicolo Zaniolo, geçen sezon Udinese'de 34 maçta süre buldu ve 6, 6 asistlik performans ortaya koydu.