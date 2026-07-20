Udinese'de Nicolo Zaniolo ile sözlü anlaşma

Udinese, Galatasaray'dan bonservisini aldığı Nicolo Zaniolo ile sözleşme imzalanması konusunda sözlü anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 21:42 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 21:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Udinese'de Nicolo Zaniolo ile sözlü anlaşma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Udinese, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giymesinin ardından Galatasaray'dan bonservisini aldığını Nicolo Zaniolo ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

KRİZ SONA ERDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky'da yer alan habere göre, Udinese ve Nicolo Zaniolo arasındaki maaş krizi sona erdi.

İtalyan ekibi ve 27 yaşındaki oyuncu, sözleşme için sözlü olarak anlaşma sağladı. Zaniolo için kısa süre içerisinde resmi açıklama bekleniyor. İtalyan ekibi, Zaniolo ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

KAMPTA YER ALACAK

Zaniolo'nun kısa zamanda Udinese ile sözleşme imzalaması ve 22 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampında yer alması planlanıyor.

Nicolo Zaniolo, geçen sezon Udinese'de 34 maçta süre buldu ve 6, 6 asistlik performans ortaya koydu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.