Trabzonspor, yabancı transferinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı

Trabzonspor, 2026-27 sezonu öncesinde 5 yabancı futbolcuyu kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı başladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe üçer yabancı oyuncuyla anlaşırken, Galatasaray bir transfer gerçekleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 17:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, yabancı transferinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı
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Trabzonspor, 2026-27 sezonu öncesindeki transfer çalışmalarında 5 yabancı futbolcuyu kadrosuna katarak öne çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 22 Haziran'da başlayan transfer döneminde kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer, yabancı oyuncu sayısında Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı.

TRABZONSPOR'DAN 5 YABANCI TRANSFERİ

Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Ernest Muçi'nin bonservisini alan Trabzonspor, Portekiz ekibi Vitoria'dan Noah Saviolo ve Benfica'dan Sidny Lopes Cabral'ı transfer etti.

Bordo-mavililer ayrıca geçen sezonu Genoa'da tamamlayan Ruslan Malinovskyi ile Köln'ün 19 yaş altı takımından 18 yaşındaki Thierry Karadeniz'i kadrosuna kattı.

BEŞİKTAŞ'TAN ÜÇ TAKVİYE

Beşiktaş, Bayern Münih'ten Alman kaleci Alexander Nübel'i transfer etti.

Siyah-beyazlılar, Monaco'dan Kassoum Ouattara ve Arsenal'den Belçikalı futbolcu Leandro Trossard ile de sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HÜCUM VE SAVUNMAYI GÜÇLENDİRDİ

Fenerbahçe, geçen sezon La Liga'da 23 gol atan Vedat Muriç'i yeniden kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler ayrıca Manchester City'den Nathan Ake ve Marsilya'dan Mason Greenwood'u transfer etti.

GALATASARAY'DAN UGOCHUKWU HAMLESİ

Son şampiyon Galatasaray ise 22 yaşındaki Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'yu Championship ekibi Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattı.

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