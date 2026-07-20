Trabzonspor, yabancı transferinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı

Trabzonspor, 2026-27 sezonu öncesindeki transfer çalışmalarında 5 yabancı futbolcuyu kadrosuna katarak öne çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 22 Haziran'da başlayan transfer döneminde kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer, yabancı oyuncu sayısında Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı.
TRABZONSPOR'DAN 5 YABANCI TRANSFERİ
Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Ernest Muçi'nin bonservisini alan Trabzonspor, Portekiz ekibi Vitoria'dan Noah Saviolo ve Benfica'dan Sidny Lopes Cabral'ı transfer etti.
Bordo-mavililer ayrıca geçen sezonu Genoa'da tamamlayan Ruslan Malinovskyi ile Köln'ün 19 yaş altı takımından 18 yaşındaki Thierry Karadeniz'i kadrosuna kattı.
BEŞİKTAŞ'TAN ÜÇ TAKVİYE
Beşiktaş, Bayern Münih'ten Alman kaleci Alexander Nübel'i transfer etti.
Siyah-beyazlılar, Monaco'dan Kassoum Ouattara ve Arsenal'den Belçikalı futbolcu Leandro Trossard ile de sözleşme imzaladı.
FENERBAHÇE HÜCUM VE SAVUNMAYI GÜÇLENDİRDİ
Fenerbahçe, geçen sezon La Liga'da 23 gol atan Vedat Muriç'i yeniden kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler ayrıca Manchester City'den Nathan Ake ve Marsilya'dan Mason Greenwood'u transfer etti.
GALATASARAY'DAN UGOCHUKWU HAMLESİ
Son şampiyon Galatasaray ise 22 yaşındaki Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'yu Championship ekibi Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattı.
TRABZONSPOR'DAN 5 YABANCI TRANSFERİ
Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Ernest Muçi'nin bonservisini alan Trabzonspor, Portekiz ekibi Vitoria'dan Noah Saviolo ve Benfica'dan Sidny Lopes Cabral'ı transfer etti.
Bordo-mavililer ayrıca geçen sezonu Genoa'da tamamlayan Ruslan Malinovskyi ile Köln'ün 19 yaş altı takımından 18 yaşındaki Thierry Karadeniz'i kadrosuna kattı.
BEŞİKTAŞ'TAN ÜÇ TAKVİYE
Beşiktaş, Bayern Münih'ten Alman kaleci Alexander Nübel'i transfer etti.
Siyah-beyazlılar, Monaco'dan Kassoum Ouattara ve Arsenal'den Belçikalı futbolcu Leandro Trossard ile de sözleşme imzaladı.
FENERBAHÇE HÜCUM VE SAVUNMAYI GÜÇLENDİRDİ
Fenerbahçe, geçen sezon La Liga'da 23 gol atan Vedat Muriç'i yeniden kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler ayrıca Manchester City'den Nathan Ake ve Marsilya'dan Mason Greenwood'u transfer etti.
GALATASARAY'DAN UGOCHUKWU HAMLESİ
Son şampiyon Galatasaray ise 22 yaşındaki Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'yu Championship ekibi Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattı.