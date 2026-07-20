Konferans Ligi'nde ikinci tur başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turun ilk maçları yarın, 22 Temmuz Çarşamba ve 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 28, 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
BAŞAKŞEHİR INTER TURKU'YU AĞIRLAYACAK
Başakşehir, ikinci eleme turu ilk maçında çarşamba günü Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
MAÇ PROGRAMI
IFK Göteborg-Levadia Tallinn
Floriana-Drita
Atert Bissen-Györi ETO
22 TEMMUZ ÇARŞAMBA
Başakşehir-Inter Turku
Neftçi-Dinamo Minsk
Bohemians-Ballkani
Vardar-Riga
Spartak Trnava-CSKA 1948
Zeleznicar Pancevo-Braga
23 TEMMUZ PERŞEMBE
Malisheva-Hibernian
Liepaja-Austria Wien
Alashkert-CFR Cluj
Panevezys-Tobol
Flora Tallinn-The New Saints
HJK-Coleraine
Debrecen-Pyunik
Dila-Apollon
Paide-Zire
Larnaka-Beitar
RFS-Vestri
Rakow-Valletta
DAC 1904-Velez
Vitebsk-Sutjeska
GAIS-Nordsjaelland
U. Cluj-Brann
Zimbru-Noah
Dinamo Tiflis-Zalgiris
BATE Borisov-Sion
FC Santa Coloma-SK Rapid
Vaduz-Atletic Escaldes
FCSB-Auda
Varazdin-Jablonec
Aluminij-Dinamo City
Paksi-Panathinaikos
Vojvodina-Ajax
Polissya-Kopenhag
Borac-Petrocub
Lugano-Dukagjini
Zilina-Katowice
BAŞAKŞEHİR INTER TURKU'YU AĞIRLAYACAK
Başakşehir, ikinci eleme turu ilk maçında çarşamba günü Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
MAÇ PROGRAMI
IFK Göteborg-Levadia Tallinn
Floriana-Drita
Atert Bissen-Györi ETO
22 TEMMUZ ÇARŞAMBA
Başakşehir-Inter Turku
Neftçi-Dinamo Minsk
Bohemians-Ballkani
Vardar-Riga
Spartak Trnava-CSKA 1948
Zeleznicar Pancevo-Braga
23 TEMMUZ PERŞEMBE
Malisheva-Hibernian
Liepaja-Austria Wien
Alashkert-CFR Cluj
Panevezys-Tobol
Flora Tallinn-The New Saints
HJK-Coleraine
Debrecen-Pyunik
Dila-Apollon
Paide-Zire
Larnaka-Beitar
RFS-Vestri
Rakow-Valletta
DAC 1904-Velez
Vitebsk-Sutjeska
GAIS-Nordsjaelland
U. Cluj-Brann
Zimbru-Noah
Dinamo Tiflis-Zalgiris
BATE Borisov-Sion
FC Santa Coloma-SK Rapid
Vaduz-Atletic Escaldes
FCSB-Auda
Varazdin-Jablonec
Aluminij-Dinamo City
Paksi-Panathinaikos
Vojvodina-Ajax
Polissya-Kopenhag
Borac-Petrocub
Lugano-Dukagjini
Zilina-Katowice