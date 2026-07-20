Konferans Ligi'nde ikinci tur başlıyor

UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu maçları 21 Temmuz Salı günü başlayacak. Başakşehir, çarşamba günü saat 20.45'te Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile sahasında karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 16:53 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 16:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konferans Ligi'nde ikinci tur başlıyor
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UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turun ilk maçları yarın, 22 Temmuz Çarşamba ve 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 28, 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

BAŞAKŞEHİR INTER TURKU'YU AĞIRLAYACAK

Başakşehir, ikinci eleme turu ilk maçında çarşamba günü Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

MAÇ PROGRAMI

IFK Göteborg-Levadia Tallinn

Floriana-Drita

Atert Bissen-Györi ETO

22 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Başakşehir-Inter Turku

Neftçi-Dinamo Minsk

Bohemians-Ballkani

Vardar-Riga

Spartak Trnava-CSKA 1948

Zeleznicar Pancevo-Braga

23 TEMMUZ PERŞEMBE

Malisheva-Hibernian

Liepaja-Austria Wien

Alashkert-CFR Cluj

Panevezys-Tobol

Flora Tallinn-The New Saints

HJK-Coleraine

Debrecen-Pyunik

Dila-Apollon

Paide-Zire

Larnaka-Beitar

RFS-Vestri

Rakow-Valletta

DAC 1904-Velez

Vitebsk-Sutjeska

GAIS-Nordsjaelland

U. Cluj-Brann

Zimbru-Noah

Dinamo Tiflis-Zalgiris

BATE Borisov-Sion

FC Santa Coloma-SK Rapid

Vaduz-Atletic Escaldes

FCSB-Auda

Varazdin-Jablonec

Aluminij-Dinamo City

Paksi-Panathinaikos

Vojvodina-Ajax

Polissya-Kopenhag

Borac-Petrocub

Lugano-Dukagjini

Zilina-Katowice

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