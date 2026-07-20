PSG'de sol beke Lucas Digne

Paris Saint-Germain, kadrosunu Aston Villa'dan Lucas Digne ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RMC Sport'ta yer alan habere göre, PSG, Aston Villa'dan Digne'yi serbest kalma bedelini kullanıp kadrosuna katacak. Bu bedelin 10 milyon euro'nun biraz altında olduğu belirtildi.
PSG, Digne ile 3 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.
Aston Villa'da geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan 33 yaşındaki Digne, 7 asist yaptı.
PSG, Digne ile 3 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.
Aston Villa'da geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan 33 yaşındaki Digne, 7 asist yaptı.