Napoli'den Gabriel Sara hamlesi!

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, yeni sezon öncesi orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre, İtalyan devi Galatasaray forması giyen Gabriel Sara ile Adrien Rabiot'yu transfer listesine aldı.
Napoli yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda orta sahasını hem yaratıcılığı hem de savunma gücü yüksek isimlerle güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Gabriel Sara ve Adrien Rabiot, İtalyan ekibinin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.
MENAJERLERLE TEMAS KURULDU
Il Mattino, Napoli yönetiminin her iki oyuncunun menajerleriyle temas kurduğunu ve transferlerin mali şartlarını değerlendirmeye başladığını aktardı.
Napoli'nin iki oyuncuyu da kadrosuna katarak orta sahasında önemli bir değişime gitmek istediği belirtilirken, transfer sürecinin önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.
GABRIEL SARA İÇİN ASTON VILLA DA DEVREDE
Gabriel Sara için Napoli'nin yanı sıra İngiltere'den Aston Villa'nın da ilgisi bulunuyor. İngiliz ekibi, Youri Tielemans'ın Manchester United'a transfer olması ve Amadou Onana'nın uzun süreli sakatlığı sonrası orta saha arayışına hız vermişti.
Aston Villa'nın, daha önce de gündemine aldığı Gabriel Sara için yeniden nabız yoklamaya hazırlandığı aktarılmıştı.
OKAN BURUK BIRAKMAK İSTEMİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Gabriel Sara'nın takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.
Başarılı teknik adam daha önce yaptığı açıklamada, "Gabriel Sara da bizim için çok önemli. Herhangi bir teklif gelmedi. Kadroda düşündüğümüz çok önemli bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.
Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
GALATASARAY'DA 87 MAÇTA 23 SKOR KATKISI
Gabriel Sara, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 87 maçta görev aldı. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
Napoli yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda orta sahasını hem yaratıcılığı hem de savunma gücü yüksek isimlerle güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Gabriel Sara ve Adrien Rabiot, İtalyan ekibinin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.
MENAJERLERLE TEMAS KURULDU
Il Mattino, Napoli yönetiminin her iki oyuncunun menajerleriyle temas kurduğunu ve transferlerin mali şartlarını değerlendirmeye başladığını aktardı.
Napoli'nin iki oyuncuyu da kadrosuna katarak orta sahasında önemli bir değişime gitmek istediği belirtilirken, transfer sürecinin önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.
GABRIEL SARA İÇİN ASTON VILLA DA DEVREDE
Gabriel Sara için Napoli'nin yanı sıra İngiltere'den Aston Villa'nın da ilgisi bulunuyor. İngiliz ekibi, Youri Tielemans'ın Manchester United'a transfer olması ve Amadou Onana'nın uzun süreli sakatlığı sonrası orta saha arayışına hız vermişti.
Aston Villa'nın, daha önce de gündemine aldığı Gabriel Sara için yeniden nabız yoklamaya hazırlandığı aktarılmıştı.
OKAN BURUK BIRAKMAK İSTEMİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Gabriel Sara'nın takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.
Başarılı teknik adam daha önce yaptığı açıklamada, "Gabriel Sara da bizim için çok önemli. Herhangi bir teklif gelmedi. Kadroda düşündüğümüz çok önemli bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.
Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
GALATASARAY'DA 87 MAÇTA 23 SKOR KATKISI
Gabriel Sara, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 87 maçta görev aldı. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.