Aston Villa, G.Saray'ın gündemine gelen Gomes'i kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Wolverhampton forması giyen Joao Gomes'i transfer ettiğini resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılan 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha, kariyerine Aston Villa'da devam edecek.
ASTON VILLA RESMEN AÇIKLADI
Aston Villa'nın resmî internet sitesinden yapılan açıklamada, Joao Gomes'in Wolverhampton'dan kalıcı transferle kadroya katıldığı bildirildi.
Kulüp açıklamasında, "Aston Villa, Joao Gomes'in transferini duyurmaktan mutluluk duyar. Brezilyalı milli futbolcu, Wolverhampton Wanderers'tan kalıcı transferle aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.
40+5 MİLYON EURO
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Wolverhampton, Joao Gomes'in transferinden 40 milyon euro bonservis bedeli kazanacak.
Anlaşmada ayrıca 5 milyon avroya kadar bonus maddesinin bulunduğu öne sürüldü.
ASTON VILLA RESMEN AÇIKLADI
Aston Villa'nın resmî internet sitesinden yapılan açıklamada, Joao Gomes'in Wolverhampton'dan kalıcı transferle kadroya katıldığı bildirildi.
Kulüp açıklamasında, "Aston Villa, Joao Gomes'in transferini duyurmaktan mutluluk duyar. Brezilyalı milli futbolcu, Wolverhampton Wanderers'tan kalıcı transferle aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.
40+5 MİLYON EURO
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Wolverhampton, Joao Gomes'in transferinden 40 milyon euro bonservis bedeli kazanacak.
Anlaşmada ayrıca 5 milyon avroya kadar bonus maddesinin bulunduğu öne sürüldü.