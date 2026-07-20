Aston Villa, G.Saray'ın gündemine gelen Gomes'i kadrosuna kattı

Aston Villa, Wolverhampton forması giyen Brezilyalı orta saha Joao Gomes'i kalıcı transferle kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz basını, transferin 40 milyon avro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında gerçekleştiğini yazdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 14:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Aston Villa, G.Saray'ın gündemine gelen Gomes'i kadrosuna kattı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Wolverhampton forması giyen Joao Gomes'i transfer ettiğini resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılan 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha, kariyerine Aston Villa'da devam edecek.

ASTON VILLA RESMEN AÇIKLADI

Aston Villa'nın resmî internet sitesinden yapılan açıklamada, Joao Gomes'in Wolverhampton'dan kalıcı transferle kadroya katıldığı bildirildi.

Kulüp açıklamasında, "Aston Villa, Joao Gomes'in transferini duyurmaktan mutluluk duyar. Brezilyalı milli futbolcu, Wolverhampton Wanderers'tan kalıcı transferle aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.

40+5 MİLYON EURO

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Wolverhampton, Joao Gomes'in transferinden 40 milyon euro bonservis bedeli kazanacak.

Anlaşmada ayrıca 5 milyon avroya kadar bonus maddesinin bulunduğu öne sürüldü.

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