Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu

Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden PAOK, Cedi Osman'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, 31 yaşındaki milli basketbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 16:29 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 16:30
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden PAOK, milli basketbolcu Cedi Osman'ı transfer ettiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Panathinaikos forması giyen 31 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

NBA'DE 7 SEZON FORMA GİYDİ

Kariyerine altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'te başlayan Cedi Osman, 2017 yılında Amerikan Basketbol Ligi'ne gitti.

Milli oyuncu, NBA'de 2017-2023 yılları arasında Cleveland Cavaliers, 2023-2024 sezonunda ise San Antonio Spurs forması giydi.

2024'TE AVRUPA'YA DÖNDÜ

Cedi Osman, 2024 yılında Panathinaikos'a transfer olarak Avrupa basketboluna döndü.

Milli basketbolcu, 2024-2026 yılları arasında Panathinaikos ile 2 kez Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.