Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu

Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden PAOK, milli basketbolcu Cedi Osman'ı transfer ettiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Panathinaikos forması giyen 31 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
NBA'DE 7 SEZON FORMA GİYDİ
Kariyerine altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'te başlayan Cedi Osman, 2017 yılında Amerikan Basketbol Ligi'ne gitti.
Milli oyuncu, NBA'de 2017-2023 yılları arasında Cleveland Cavaliers, 2023-2024 sezonunda ise San Antonio Spurs forması giydi.
2024'TE AVRUPA'YA DÖNDÜ
Cedi Osman, 2024 yılında Panathinaikos'a transfer olarak Avrupa basketboluna döndü.
Milli basketbolcu, 2024-2026 yılları arasında Panathinaikos ile 2 kez Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşadı.
NBA'DE 7 SEZON FORMA GİYDİ
Kariyerine altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'te başlayan Cedi Osman, 2017 yılında Amerikan Basketbol Ligi'ne gitti.
Milli oyuncu, NBA'de 2017-2023 yılları arasında Cleveland Cavaliers, 2023-2024 sezonunda ise San Antonio Spurs forması giydi.
2024'TE AVRUPA'YA DÖNDÜ
Cedi Osman, 2024 yılında Panathinaikos'a transfer olarak Avrupa basketboluna döndü.
Milli basketbolcu, 2024-2026 yılları arasında Panathinaikos ile 2 kez Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşadı.