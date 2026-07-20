Milli yüzücüler, Slovenya'da 27 madalya kazandı

Milli yüzücüler, Slovenya'daki CECJM Yüzme Şampiyonası'nda 7 altın, 12 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 27 madalya kazanarak genel klasmanda zirveye çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 17:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli yüzücüler, Slovenya'da 27 madalya kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Milli sporcular, Slovenya'da düzenlenen Central European Countries Junior Meet (CECJM) Yüzme Şampiyonası'nda 27 madalya elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Lübliyana'daki organizasyonda milliler, 7 altın, 12 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı.

Erkeklerde 194 puanla 1'inci, kadınlarda 111 puanla 4'üncü sırada yer alan milli takım, genel klasmanda da 1'inci oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.