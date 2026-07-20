Milli yüzücüler, Slovenya'da 27 madalya kazandı

Milli sporcular, Slovenya'da düzenlenen Central European Countries Junior Meet (CECJM) Yüzme Şampiyonası'nda 27 madalya elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Lübliyana'daki organizasyonda milliler, 7 altın, 12 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı.
Erkeklerde 194 puanla 1'inci, kadınlarda 111 puanla 4'üncü sırada yer alan milli takım, genel klasmanda da 1'inci oldu.
Erkeklerde 194 puanla 1'inci, kadınlarda 111 puanla 4'üncü sırada yer alan milli takım, genel klasmanda da 1'inci oldu.