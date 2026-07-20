Haber Tarihi: 20 Temmuz 2026 10:58 - Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 10:58

YKS Sonuçları Açıklandı mı? 2026 YKS Sonuçları Erişime Açıldı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan milyonlarca aday, sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. "YKS sonuçları açıklandı mı?" sorusu, üniversite tercih sürecinin yaklaşmasıyla birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

YKS Sonuçları Açıklandı mı? 2026 YKS Sonuçları Erişime Açıldı mı?
Abone Ol
Hayır. 20 Temmuz 2026 itibarıyla YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre;

TYT sonuçları,
AYT sonuçları,
YDT sonuçları

22 Temmuz 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak.

YKS sonuçları nereden sorgulanacak?

Adaylar sonuçlarını, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek. Tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecek.


Sonuç belgesinde hangi bilgiler yer alacak?

2026 YKS sonuç belgesinde adayların;

TYT, AYT ve YDT puanları,
Başarı sıralamaları,
Yerleştirme puanları,
Test bazındaki doğru ve yanlış sayıları,
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

bilgileri yer alacak.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM, üniversite tercih kılavuzunu yayımlayacak. Tercih takvimi ve kontenjanlar resmi duyuru ile ilan edilecek.

Sonuç: YKS Sonuçları Açıklandı mı?

Hayır. 20 Temmuz 2026 itibarıyla YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin resmi takvimine göre sonuçlar 22 Temmuz 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Diğer Haberler

Altın Yükselecek mi, Yükselir mi? Altın Fiyatları İçin Son Beklentiler Gündem Altın Yükselecek mi, Yükselir mi? Altın Fiyatları İçin Son Beklentiler
İsmail Kartal'ın hedefi büyük, sistemi 4-3-3 Fenerbahçe İsmail Kartal'ın hedefi büyük, sistemi 4-3-3
Galatasaray'dan Matthis Abline hamlesi! Galatasaray Galatasaray'dan Matthis Abline hamlesi!
Kadıköy ilk maçta kapalı gişe! Fenerbahçe Kadıköy ilk maçta kapalı gişe!
Beşiktaş'tan Van Dijk sürprizi! Menajeri çağrıldı... Beşiktaş Beşiktaş'tan Van Dijk sürprizi! Menajeri çağrıldı...
Okan Buruk'un Dünya Kupası tahminleri tuttu! Dünya Kupası 2026 Okan Buruk'un Dünya Kupası tahminleri tuttu!
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao için transfer mesaisi Fenerbahçe Fenerbahçe'de Rodrigo Becao için transfer mesaisi
Salah transferinde kritik pürüz: Menajeri ek komisyon istedi! Beşiktaş Salah transferinde kritik pürüz: Menajeri ek komisyon istedi!
Fenerbahçe'de forma savaşı başladı Fenerbahçe Fenerbahçe'de forma savaşı başladı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan Inter'e Singo cevabı
2
Dusan Tadic, Hollanda'ya geri dönüyor!
3
Avrupa kupalarında kura heyecanı: Üç temsilcimizin rakibi belli olacak
4
Rafael Leao'dan Türkiye için transfer kararı
5
Galatasaray'dan sürpriz Ponomarenko formülü!
6
Jhon Duran'ın transfer şartları ortaya çıktı!
7
Beşiktaş'ta ayrılık listesi netleşti: Italiano 6 ismi sildi

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.