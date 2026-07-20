Haber Tarihi: 20 Temmuz 2026 10:58 -
Güncelleme Tarihi:
20 Temmuz 2026 10:58
YKS Sonuçları Açıklandı mı? 2026 YKS Sonuçları Erişime Açıldı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan milyonlarca aday, sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. "YKS sonuçları açıklandı mı?" sorusu, üniversite tercih sürecinin yaklaşmasıyla birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Hayır. 20 Temmuz 2026 itibarıyla YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?ÖSYM takvimine göre;TYT sonuçları,AYT sonuçları,YDT sonuçları22 Temmuz 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak.YKS sonuçları nereden sorgulanacak?Adaylar sonuçlarını, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek. Tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Sonuç belgesinde hangi bilgiler yer alacak?2026 YKS sonuç belgesinde adayların;TYT, AYT ve YDT puanları,Başarı sıralamaları,Yerleştirme puanları,Test bazındaki doğru ve yanlış sayıları,Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)bilgileri yer alacak.YKS tercihleri ne zaman başlayacak?YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM, üniversite tercih kılavuzunu yayımlayacak. Tercih takvimi ve kontenjanlar resmi duyuru ile ilan edilecek.Sonuç: YKS Sonuçları Açıklandı mı?Hayır. 20 Temmuz 2026 itibarıyla YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin resmi takvimine göre sonuçlar 22 Temmuz 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilecek.
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