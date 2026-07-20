Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a 4 dev talip!

Fenerbahçeli Oğuz Aydın paylaşılamıyor. Beşiktaş ve Trabzonspor'un yoğun ilgi gösterdiği milli sağ kanat için son olarak Ajax ve Feyenoord devreye girdi.

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calendar 20 Temmuz 2026 12:47 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 12:48
Haber: Sabah
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a 4 dev talip!
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın kadrosunda tutmaya kararlı olduğu Oğuz Aydın'ın taliplerine her gün bir yenisi ekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'den Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer etmek istediği milli futbolcuya Ajax ve Feyenoord'un da ilgisi var. Hollanda'nın iki dev kulübünün kısa süre içinde sarı-lacivertli kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ

Sağ kanat olan ancak sol kanat ve sağ bek mevkilerinde de oynayabilen 25 yaşındaki futbolcunun satışı ancak çift rakamlı bir bonservis teklifi olursa karşılık bulacak.

4 ASİST

Fenerbahçe'ye 2024-25 sezonunda 6 milyon Euro bonservisle Alanyaspor'dan gelen Hollanda doğumlu Oğuz, geçen sezon 39 resmi maçta 1316 dakika süre almış ve sezonu 4 asistle tamamlamıştı.

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