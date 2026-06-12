Steam Yaz İndirimleri Ne Zaman 2026? Steam Summer Sale Tarihleri Belli Oldu

Paylaşılan takvime göre Steam Summer Sale 2026 etkinliği 25 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 9 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Oyuncular iki hafta boyunca binlerce oyunda büyük indirimlerden yararlanabilecek.

Steam'in geleneksel satış takvimine göre Yaz İndirimleri, 25 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 PDT'de başlayacak. Türkiye saatiyle bu saat akşam saatlerine denk geliyor. İndirimlerin sona erme tarihi ise 9 Temmuz 2026 olarak açıklandı.

Steam Yaz İndirimleri boyunca AAA yapımlardan bağımsız oyunlara kadar binlerce oyun indirime giriyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2026 yılında da popüler oyun serileri, DLC paketleri ve bağımsız yapımların önemli oranlarda fiyat düşüşü alması bekleniyor. Steam'in yaz ve kış kampanyaları platformun en büyük indirim dönemleri arasında gösteriliyor.

Steam takvimine göre Haziran ayında düzenlenecek Steam Next Fest etkinliği 15-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu etkinliğin ardından 25 Haziran'da Yaz İndirimleri başlayacak. Böylece oyuncular önce yüzlerce oyunun demosunu deneyimleme fırsatı bulacak, ardından indirim döneminde satın alma kararı verebilecek.

Steam kullanıcıları her yıl olduğu gibi bu yıl da istek listelerine ekledikleri oyunları indirim döneminde daha uygun fiyatlarla satın almayı planlıyor. Reddit ve oyun topluluklarında yapılan paylaşımlarda da oyuncuların 25 Haziran tarihini beklediği görülüyor.

Steam Yaz İndirimleri 2026 Özeti

Başlangıç Tarihi: 25 Haziran 2026

Bitiş Tarihi: 9 Temmuz 2026

Süre: 14 gün

Platform: Steam

Beklenen İndirimler: Binlerce PC oyunu, DLC ve oyun paketi

Steam Yaz İndirimleri 2026, yılın en büyük oyun kampanyalarından biri olmaya hazırlanıyor. Özellikle uzun süredir satın alınması beklenen oyunlar için bu dönem, oyunculara önemli fırsatlar sunacak.