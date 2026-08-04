Batrakov'a 'Galatasaray'a git' çağrısı

Lokomotiv Moskova giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Aleksey Batrakov'a transfer için çağrı geldi.
"GALATASARAY'A GİT" ÇAĞRISI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rus eski milli futbolcu Alexander Mostovoy, 21 yaşındaki futbolcu için, "Galatasaray'a gitmeli." çağrısında bulundu.
Mostovoy, "Elbette gitmeye değer. Bence bu konuda daha fazla tartışmanın bir anlamı yok. Son 10 yıldır, herkesi Avrupa'ya gitmesi için ikna etmeye çalışıyoruz; böylece oynayabilir, deneyim kazanabilir ve futbolun ve futbol hayatının tadını çıkarabilirler." dedi.
Batrakov için Monaco'dan Golovin ve PSG'den Safonov örneklerini veren Mostovoy, "Uzun yıllardır, yurt dışında oynuyorlar ve bundan keyif alıyorlar. Dolayısıyla eğer böyle seçenek varsa, elbette gitmelisiniz." diye konuştu.
Sözlerine devam eden Rus futbol insanı, "Elbette, tam tersi bir örnek de var Zakharyan var. O da ayrılmakla doğru şeyi yaptı ancak sakatlandı ama her an geri dönebilir." diye konuştu.
Mostovoy, Batrakov ile ilgili, "Türkiye'yi saymıyorum bile, Avrupa'nın ünlü takımlarından birine gideceksiniz. Göze çarpacaksınız, herkes sizi tanıyacak." sözlerini sarf etti.
SEZON PERFORMANSI
Lokomotiv Moskova forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 21 yaşındaki Batrakov, 17 gol attı ve 12 asist yaptı.
"GALATASARAY'A GİT" ÇAĞRISI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rus eski milli futbolcu Alexander Mostovoy, 21 yaşındaki futbolcu için, "Galatasaray'a gitmeli." çağrısında bulundu.
Mostovoy, "Elbette gitmeye değer. Bence bu konuda daha fazla tartışmanın bir anlamı yok. Son 10 yıldır, herkesi Avrupa'ya gitmesi için ikna etmeye çalışıyoruz; böylece oynayabilir, deneyim kazanabilir ve futbolun ve futbol hayatının tadını çıkarabilirler." dedi.
Batrakov için Monaco'dan Golovin ve PSG'den Safonov örneklerini veren Mostovoy, "Uzun yıllardır, yurt dışında oynuyorlar ve bundan keyif alıyorlar. Dolayısıyla eğer böyle seçenek varsa, elbette gitmelisiniz." diye konuştu.
Sözlerine devam eden Rus futbol insanı, "Elbette, tam tersi bir örnek de var Zakharyan var. O da ayrılmakla doğru şeyi yaptı ancak sakatlandı ama her an geri dönebilir." diye konuştu.
Mostovoy, Batrakov ile ilgili, "Türkiye'yi saymıyorum bile, Avrupa'nın ünlü takımlarından birine gideceksiniz. Göze çarpacaksınız, herkes sizi tanıyacak." sözlerini sarf etti.
SEZON PERFORMANSI
Lokomotiv Moskova forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 21 yaşındaki Batrakov, 17 gol attı ve 12 asist yaptı.