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Beşiktaş'ta Trossard krizi: Antrenmana çıktı ama...

Beşiktaş'ın, transferini iki hafta önce açıkladığı Leandro Trossard'ın lisansı için Türkiye Futbol Federasyonu'na henüz başvurmadığı belirtildi. UEFA listesinde yer almayan Belçikalı oyuncu, işlemlerin tamamlanması halinde ilk maçtan 24 saat öncesine kadar kadroya eklenebilecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 10:36
Haber: Milliyet
Beşiktaş'ta Trossard krizi: Antrenmana çıktı ama...
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Beşiktaş'ta Leandro Trossard'ın lisans işlemlerine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların, transferi 15 Temmuz'da açıklanan Belçikalı futbolcu için Türkiye Futbol Federasyonu'na henüz lisans başvurusunda bulunmadığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dünya Kupası'nın ardından İstanbul'a gelen, sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeye imza atan Trossard, sonrasında tatile çıkmıştı. Tatilini tamamlayan oyuncu, dünden itibaren takımla çalışmalara başladı.

UEFA LİSTESİNDE YER ALMADI

Beşiktaş yönetiminin dün öğle saatlerine kadar Trossard'ın lisansı için resmi bir girişimde bulunmadığı, bu nedenle oyuncunun UEFA listesinde yer alamadığı ifade edildi.

Lisans başvurusunun henüz yapılmamış olması, Beşiktaş'ın limite takılıp takılmadığı yönünde soru işaretlerine neden oldu. Ancak kaynakta bu ihtimali doğrulayan kesin bir bilgi paylaşılmadı.

BİLDİRİM İÇİN BİR ŞANSI DAHA VAR

UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Midtjylland'ı eleyerek Hradec Kralove ile eşleşen Beşiktaş'ın, Trossard'ı listeye eklemek için süresi bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, 6 Ağustos saat 20.00'de oynanacak ilk karşılaşmadan 24 saat öncesine kadar Belçikalı futbolcuyu UEFA'ya bildirebilecek.

Takımla henüz ilk antrenmanına çıkan Trossard'ın ilk maçta forma giyecek durumda olmadığı, lisans işlemlerinin tamamlanması halinde rövanş karşılaşmasında görev alabileceği belirtildi.

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