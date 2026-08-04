Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde avantaj arıyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chobani Stadı'nda 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek 11 Ağustos'ta oynanacak rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.
MAÇI CHRIS KAVANAGH YÖNETECEK
Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh düdük çalacak. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ile Neil Davies üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemi Robert Jones olacak. Stuart Attwell VAR, Peter Bankes ise AVAR olarak görev yapacak.
GORNIK ZABRZE'Yİ ELEYEREK TUR ATLADI
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşılaştı.
İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmandaki rövanştan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak toplamda 2-1'lik skorla üçüncü eleme turuna yükseldi.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısına şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor:
Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Aké, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
UEFA'YA BİLDİRİLEN OYUNCU LİSTESİ
Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşılaşması için UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde şu isimler bulunuyor:
Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Yasir Çaklı, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Aké, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nélson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdıkmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif, Alaettin Ekici ve Çağrı Fedai.
MAÇI CHRIS KAVANAGH YÖNETECEK
Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh düdük çalacak. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ile Neil Davies üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemi Robert Jones olacak. Stuart Attwell VAR, Peter Bankes ise AVAR olarak görev yapacak.
GORNIK ZABRZE'Yİ ELEYEREK TUR ATLADI
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşılaştı.
İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmandaki rövanştan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak toplamda 2-1'lik skorla üçüncü eleme turuna yükseldi.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısına şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor:
Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Aké, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
UEFA'YA BİLDİRİLEN OYUNCU LİSTESİ
Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşılaşması için UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde şu isimler bulunuyor:
Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Yasir Çaklı, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Aké, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nélson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdıkmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif, Alaettin Ekici ve Çağrı Fedai.