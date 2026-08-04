Brown: 'LeBron James'ten öğrenecek çok şeyim var'

Yıldız oyuncu Jaylen Brown, Philadelphia 76ers formasıyla LeBron James'le aynı takımda oynayacak olmanın kendisi için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brown, Twitch yayınında yaptığı açıklamada yeni sezonu büyük heyecanla beklediğini ve LeBron James'ten hem saha içinde hem saha dışında öğrenebileceği çok şey olduğunu dile getirdi.
"Yeni sezon için inanılmaz heyecanlıyım. LeBron aramıza katıldı ve bu benim için büyük bir fırsat. İnsanlar ne isterse söyleyecek, sezon boyunca çok fazla konuşulacak. Ama benim için en önemli şey öğrenmek. En sevdiğim şey bu.
"İnsanlar ne derse desin, tarihin en iyi oyuncularından, belki de en iyisinden öğrenme fırsatı yakalayacağım. Sahada ve saha dışında edineceğim tecrübeler bana çok şey katacak."
Brown, yeni dönemi sabırsızlıkla bekliyor
Boston Celtics'ten takasla Philadelphia'ya gelen Brown'ın ardından LeBron James'in de iki yıllık sözleşmeyle takıma katılması, 76ers'ın yaz dönemine damga vurmuştu.
ABD basınında yer alan haberlere göre Brown transferi, LeBron'un Lakers'tan ayrıldıktan sonra Philadelphia'yı tercih etmesinde önemli rol oynadı.
Brown ve James'in yanı sıra Joel Embiid, Tyrese Maxey ve VJ Edgecombe gibi isimleri kadrosunda bulunduran 76ers, 2001'den bu yana ilk kez Doğu Konferansı finallerinin ötesine geçmeyi ve şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefliyor.
Brown, takım arkadaşlarından da çok şey öğreneceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"LeBron'un yanı sıra Embiid, Maxey, VJ Edgecombe ve Kentavious Caldwell-Pope ile Anfernee Simons gibi tecrübeli isimlerden de öğrenecek çok şey var. Gerçekten keyifli bir dönem olacak."
"Yeni sezon için inanılmaz heyecanlıyım. LeBron aramıza katıldı ve bu benim için büyük bir fırsat. İnsanlar ne isterse söyleyecek, sezon boyunca çok fazla konuşulacak. Ama benim için en önemli şey öğrenmek. En sevdiğim şey bu.
"İnsanlar ne derse desin, tarihin en iyi oyuncularından, belki de en iyisinden öğrenme fırsatı yakalayacağım. Sahada ve saha dışında edineceğim tecrübeler bana çok şey katacak."
Brown, yeni dönemi sabırsızlıkla bekliyor
Boston Celtics'ten takasla Philadelphia'ya gelen Brown'ın ardından LeBron James'in de iki yıllık sözleşmeyle takıma katılması, 76ers'ın yaz dönemine damga vurmuştu.
ABD basınında yer alan haberlere göre Brown transferi, LeBron'un Lakers'tan ayrıldıktan sonra Philadelphia'yı tercih etmesinde önemli rol oynadı.
Brown ve James'in yanı sıra Joel Embiid, Tyrese Maxey ve VJ Edgecombe gibi isimleri kadrosunda bulunduran 76ers, 2001'den bu yana ilk kez Doğu Konferansı finallerinin ötesine geçmeyi ve şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefliyor.
Brown, takım arkadaşlarından da çok şey öğreneceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"LeBron'un yanı sıra Embiid, Maxey, VJ Edgecombe ve Kentavious Caldwell-Pope ile Anfernee Simons gibi tecrübeli isimlerden de öğrenecek çok şey var. Gerçekten keyifli bir dönem olacak."