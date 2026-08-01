Ferran Torres'ten geleceği için yanıt: "Ne olacağını bilemezsiniz"

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Ferran Torres, geleceğiyle ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 00:32 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026 00:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ferran Torres'ten geleceği için yanıt: 'Ne olacağını bilemezsiniz'
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Barcelona'nın İspanyol yıldızı Ferran Torres, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "FUTBOLDA NE OLACAĞINI ASLA BİLEMEZSİNİZ"

2027 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan 26 yaşındaki futbolcu, "Barcelona ile sözleşmem devam ediyor ancak futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz. Doğru kararı vermeyi umuyorum. Şu anda ne olacağını ben de bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"HAYALİM MUTLU OLMAK"

Kariyerindeki hayal kulübün hangisi olduğu yönündeki soruya da dikkat çeken bir yanıt veren Ferran Torres, "Benim hayalim mutlu olmak." diyerek geleceğine ilişkin belirsizliği sürdürdü.

PSG İDDİASI GÜÇLENİYOR

Tatiline devam eden ve Barcelona'nın sezon öncesi kampına gelecek hafta katılması beklenen Ferran Torres'in, Fransız devi Paris Saint-Germain'den ciddi bir teklif aldığı öne sürüldü.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Barcelona formasıyla 49 maça çıkan İspanyol yıldız, 21 kez fileleri havalandırırken 3 kez de asist katkısı verdi.

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