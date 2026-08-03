Benfica'da Lukebakio kararı

Benfica, Dodi Lukebakio için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 15:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Benfica'da Lukebakio kararı
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Benfica, yaz transfer döneminde Dodi Lukebakio'ya veda edebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Record'da yer alan habere göre, Portekiz ekibi, 28 yaşındaki kanat oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Belçikalı hücum oyuncusunun, Benfica ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Benfica'ya geçen yıl imza atan Lukebakio, Portekiz temsilcisinde 24 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

 

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