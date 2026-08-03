Benfica'da Lukebakio kararı

Benfica, yaz transfer döneminde Dodi Lukebakio'ya veda edebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Record'da yer alan habere göre, Portekiz ekibi, 28 yaşındaki kanat oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Belçikalı hücum oyuncusunun, Benfica ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Benfica'ya geçen yıl imza atan Lukebakio, Portekiz temsilcisinde 24 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Belçikalı hücum oyuncusunun, Benfica ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Benfica'ya geçen yıl imza atan Lukebakio, Portekiz temsilcisinde 24 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.