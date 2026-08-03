Galatasaray'a transfer önerisi: El Chadaille Bitshiabu

Leipzig forması giyen 21 yaşındaki stoper El Chadaille Bitshiabu, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 11:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a transfer önerisi: El Chadaille Bitshiabu
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Galatasaray'a savunma transferi için yeni bir öneri geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

Galatasaray, 21 yaşında olan Fransız stoperi değerlendirmeye aldı.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun, kulübü Leipzig ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

El Chadaille Bitshiabu, geçen sezon Leipzig forması altında 14 maçta forma şansı bulmuştu. [Ajansspor] 

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