Galatasaray'a transfer önerisi: El Chadaille Bitshiabu

Galatasaray'a savunma transferi için yeni bir öneri geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.
Galatasaray, 21 yaşında olan Fransız stoperi değerlendirmeye aldı.
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun, kulübü Leipzig ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
El Chadaille Bitshiabu, geçen sezon Leipzig forması altında 14 maçta forma şansı bulmuştu. [Ajansspor]
Galatasaray, 21 yaşında olan Fransız stoperi değerlendirmeye aldı.
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun, kulübü Leipzig ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
El Chadaille Bitshiabu, geçen sezon Leipzig forması altında 14 maçta forma şansı bulmuştu. [Ajansspor]