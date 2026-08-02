Gabriel Sara'dan transfer açıklaması

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçında sahasında Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, açıklamalarda bulundu.





"HER ZAMAN DAHA İYİSİNİ İSTİYORUM"

Kendisinden beklentilere ve performansına değinen Sara, şu ifadeleri kullandı:





"Asla tatmin olmuyorum, her zaman daha iyisini istiyorum. Hep daha fazlası için açım. Düzeltmemiz gereken şeyler var ama genel olarak da mutluyum diyebilirim."





"TRANSFER DE OLACAKTIR"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Brezilyalı futbolcu, "Transfer benim elimde olan bir şey değil, çok bilgim olan bir şey değil ama transfer de olacaktır mutlaka." dedi.





"ŞAMPİYONLUĞU KUTLAMAK İSTİYORUZ"

RAMS Park'ta oynamanın kendileri için özel olduğunu belirten Gabriel Sara, sözlerini şöyle tamamladı:



"Evimizde oynadığımızda keyif alıyoruz. Umarım sezon sonunda hep birlikte şampiyonluğu kutlarız."



