Fransa'da Zidane için büyük heyecan

Fransa'da Zinedine Zidane heyecanı yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransa Milli Takımı'nın başına geçen Zidane, ilk maçına Türkiye karşısında çıkacak. Zidane, iç sahadaki ilk maçını ise İtalya'ya karşı oynayacak.
2 Ekim'de oynanacak Fransa - İtalya maçı için satışa sunulan tüm biletler ise 24 saat içinde tükendi. Fransız taraftarlar, İtalya maçı için satışa sunulan 80 bin bileti 24 saatte tüketti.
Fransa ile İtalya arasındaki Uluslar Ligi maçı 2 Ekim'de Stade de France'de oynanacak.
2 Ekim'de oynanacak Fransa - İtalya maçı için satışa sunulan tüm biletler ise 24 saat içinde tükendi. Fransız taraftarlar, İtalya maçı için satışa sunulan 80 bin bileti 24 saatte tüketti.
Fransa ile İtalya arasındaki Uluslar Ligi maçı 2 Ekim'de Stade de France'de oynanacak.