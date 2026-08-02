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Fransa'da Zidane için büyük heyecan

Fransa Milli Takımı, Zinedine Zidane yönetimindeki ilk iç saha maçını 2 Ekim'de İtalya'ya karşı oynayacak. İtalya maçı için satışa çıkan 80 bin bilet 24 saat içinde tükendi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 16:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fransa'da Zidane için büyük heyecan
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Fransa'da Zinedine Zidane heyecanı yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransa Milli Takımı'nın başına geçen Zidane, ilk maçına Türkiye karşısında çıkacak. Zidane, iç sahadaki ilk maçını ise İtalya'ya karşı oynayacak.

2 Ekim'de oynanacak Fransa - İtalya maçı için satışa sunulan tüm biletler ise 24 saat içinde tükendi. Fransız taraftarlar, İtalya maçı için satışa sunulan 80 bin bileti 24 saatte tüketti.

Fransa ile İtalya arasındaki Uluslar Ligi maçı 2 Ekim'de Stade de France'de oynanacak.

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