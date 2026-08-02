02 Ağustos
Galatasaray-Rennes
21:00
02 Ağustos
PSV Eindhoven-Alkmaar
19:00
02 Ağustos
FC Utrecht-Sevilla
0-153'
02 Ağustos
FC Volendam-Ajax
0-256'
02 Ağustos
Feyenoord-Atalanta
1-040'
02 Ağustos
Trabzonspor-Udinese
17:30
02 Ağustos
Genk-FC Twente
19:30
02 Ağustos
Liverpool-Leeds United
23:00

Aliağa FK, Adem Yeşilyurt'u kiralamak istiyor

2. Lig ekibi Aliağa FK'nın, Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt'u kiralamak için girişimlere başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 13:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK, Adem Yeşilyurt'u kiralamak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
2'nci Lig'de yeni sezon öncesi transferde genç ağırlıklı kadro kuran Aliağa FK'nın Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye imza atan Adem Yeşilyurt'u kiralamak istediği öğrenildi.

Geçen sezon altyapısından çıktığı Karşıyaka'daki performansıyla dikkat çekip 500 bin Euro bonservis ve sonraki transferinden pay karşılığı Fenerbahçe'ye imza atan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun gelişimini tamamlaması için yeni sezonda kiralık verilmesi gündemde. Adem'i Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK da isterken, Aliağa ekibinin İzmirli futbolcu için devreye girdiği öğrenildi. Genç futbolcu halen Fenerbahçe ile antrenmanlarını sürdürüyor. Adem geçen sezon Karşıyaka'da 2 gol, 2 asistle görev yapmıştı.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.