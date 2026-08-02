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Mikel Arteta'dan Vinicius Jr. sorusuna dikkat çeken cevap

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Vinicius Junior transferiyle ilgili soruya doğrudan yanıt vermekten kaçınırken, transfer döneminde yeni hamleler yapacaklarının sinyalini verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 14:43 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026 14:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Mikel Arteta'dan Vinicius Jr. sorusuna dikkat çeken cevap
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Arsenal, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Girona'yı 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Teknik Direktör Mikel Arteta'ya yöneltilen Vinicius Junior sorusu dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "TEŞEKKÜRLER" DEMEKLE YETİNDİ

Basın toplantısında Arteta'ya, "Vinicius Junior. takıma ne zaman katılacak?" sorusu yöneltildi. İspanyol teknik adam, soruyu gülümseyerek karşıladı ve yalnızca "Teşekkürler." yanıtını verdi.

TRANSFER MESAJI VERDİ

Daha sonra taraftarların yeni transfer beklentisine ilişkin soruyu yanıtlayan Arteta, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde elbette bir hareketlilik olmasını bekliyoruz çünkü herkes gibi biz de daha iyi olmak istiyoruz. Öylece oturup beklemeyeceğiz. Yapmak istediklerimiz konusunda son derece hırslıyız." ifadelerini kullandı.

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