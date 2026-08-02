Arsenal, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Girona'yı 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Teknik Direktör Mikel Arteta'ya yöneltilen Vinicius Junior sorusu dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "TEŞEKKÜRLER" DEMEKLE YETİNDİ
Basın toplantısında Arteta'ya, "Vinicius Junior. takıma ne zaman katılacak?" sorusu yöneltildi. İspanyol teknik adam, soruyu gülümseyerek karşıladı ve yalnızca "Teşekkürler." yanıtını verdi.
TRANSFER MESAJI VERDİ
Daha sonra taraftarların yeni transfer beklentisine ilişkin soruyu yanıtlayan Arteta, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde elbette bir hareketlilik olmasını bekliyoruz çünkü herkes gibi biz de daha iyi olmak istiyoruz. Öylece oturup beklemeyeceğiz. Yapmak istediklerimiz konusunda son derece hırslıyız." ifadelerini kullandı.
Basın toplantısında Arteta'ya, "Vinicius Junior. takıma ne zaman katılacak?" sorusu yöneltildi. İspanyol teknik adam, soruyu gülümseyerek karşıladı ve yalnızca "Teşekkürler." yanıtını verdi.
TRANSFER MESAJI VERDİ
Daha sonra taraftarların yeni transfer beklentisine ilişkin soruyu yanıtlayan Arteta, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde elbette bir hareketlilik olmasını bekliyoruz çünkü herkes gibi biz de daha iyi olmak istiyoruz. Öylece oturup beklemeyeceğiz. Yapmak istediklerimiz konusunda son derece hırslıyız." ifadelerini kullandı.