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Chelsea'de Joao Pedro'ya yeni sözleşme

Chelsea, mevcut sözleşmesi 2032'ye kadar devam eden Joao Pedro'nun sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 17:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea'de Joao Pedro'ya yeni sözleşme
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Chelsea, Joao Pedro'nun sözleşmesini uzatmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibi, geride kalan sezonda performansıyla dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcuyu takımda satılamaz isimlerden biri olarak görüyor.

Chelsea, mevcut sözleşmesi 2032 yılına kadar devam eden Pedro'yu ödüllendirmeyi ve golcü futbolcu ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

Chelsea'de geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan Joao Pedro, 23 gol attı ve 9 asist yaptı.

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