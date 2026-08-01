Chelsea'de Joao Pedro'ya yeni sözleşme

Chelsea, Joao Pedro'nun sözleşmesini uzatmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibi, geride kalan sezonda performansıyla dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcuyu takımda satılamaz isimlerden biri olarak görüyor.
Chelsea, mevcut sözleşmesi 2032 yılına kadar devam eden Pedro'yu ödüllendirmeyi ve golcü futbolcu ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.
Chelsea'de geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan Joao Pedro, 23 gol attı ve 9 asist yaptı.
Chelsea, mevcut sözleşmesi 2032 yılına kadar devam eden Pedro'yu ödüllendirmeyi ve golcü futbolcu ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.
Chelsea'de geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan Joao Pedro, 23 gol attı ve 9 asist yaptı.