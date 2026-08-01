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Fenerbahçe'den Rafael Leao'ya teklif hazırlığı

Fenerbahçe, Rafael Leao için Milan'a önümüzdeki saatlerde aracılar vasıtasıyla ikinci bir teklif sunacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 16:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Rafael Leao'ya teklif hazırlığı
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Fenerbahçe, Milan forması giyen Rafael Leao için girişimlerine devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler, Portekizli futbolcu için Milan'a yeni bir teklif sunacak.

Calciomercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Rafael Leao için Milan'a önümüzdeki saatlerde aracılar vasıtasıyla ikinci bir teklifte bulunacak.

27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN İLK TEKLİFİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; Fenerbahçe'nin, Rafael Leao'nun bonservisi için Milan'a yaklaşık 40 milyon euro teklif ettiği belirtildi. İtalyan devinin ise 27 yaşındaki futbolcu için başlangıçta 60 milyon euro talep ettiği aktarıldı.

Taraflar arasındaki yaklaşık 20 milyon euroluk farkın bonuslar ve ödeme planı üzerinden azaltılabileceği ifade edildi. İlk teklifin Milan'ın beklentisinin altında kaldığı ancak görüşmelerin devam edeceği kaydedildi.

LEAO'YA YILLIK 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin transfer için ayırdığı bütçenin önemli bir bölümünü oyuncunun maaşına kullanmayı planladığı öne sürüldü.

Sarı-lacivertlilerin Rafael Leao'ya yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazanç sağlayacak bir sözleşme önerdiği belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin bu yüksek maaş teklifiyle Portekizli yıldızı İstanbul'a gelmeye ikna etmeyi hedeflediği aktarıldı.

İKİ YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

10 Haziran 1999 doğumlu olan Rafael Leao, sol kanadın yanı sıra 10 numara ve santrfor bölgelerinde de görev yapabiliyor. 1,88 metre boyundaki Portekizli futbolcunun AC Milan ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

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